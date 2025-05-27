南投選委會認2原因剔除千份連署書 許美華：公然承認違法

南投罷免立委馬文君二階連署，罷團指控連署書姓名「草簽」被剔除約千份，質疑被刁難。（「ALL罷馬」罷團提供）

2025/05/27 15:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免南投藍委馬文君二階連署雖然成功送件，但目前拉警報，罷團「ALL罷馬」24日收到中選會二階補件公文須補件1730份，據悉他們的二階連署書被剔除了將近4000份！對此，科技專家許美華表示，南投人，縣府濫用行政權違法沒收人民罷免權，你們願意忍受嗎？最後一個禮拜南投人，拜託你們，拿起筆、簽下去！自己的家鄉自己救！

許美華在臉書PO文表示，南投選委會回應了，結果是公然承認自己違法「連署書姓名書寫錯誤與戶政系統登錄不同、錯字或不明都依規刪除。」接受媒體聯訪的南投選委會副總幹事黃志聰，一定不知道他的發言已經自己承認犯罪，沒收了人民的罷免權，立委沈伯洋說「簽名潦草，從來不是連署無效的理由！而且，戶政簽名資料根本不能拿出來來比對！」、「戶政機關所保存的簽章，不得被選委會拿來作為比對依據。這是違法使用個資！」

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許美華指出，花蓮地檢針對同樣手法起訴時就指出，戶政留存簽名只能使用於「法定目的」內，要查連署書是否有問題，只能發查詢單，南投選委會已經違法了，提醒大家，南投選委會之前以查無冒名為由沒有對南投馬文君與游顥選區發出任何一張查詢單，就直接發文通知罷團補件份數。

許美華續指，審查二階高達數萬份的連署書，最後卻沒有發出任何查詢單，是很罕見的情況；尤其是南投選委會如果發現大量簽名潦草、不符，正確做法不是該寄查詢單問本人嗎？結果，南投選委會自行用簽名潦草、不符這個理由，剔除千份連署書，卻不寄出查詢單跟本人查核，根本自我矛盾、自打臉，現在來看，南投選委會不寄查詢單這個舉措，很明顯是為了壓縮罷團繼續簽連署書的時間。

許美華直言，南投縣政府到底是誰下令違法使用戶政資料，比對連署書簽名？又到底是誰指示，不發出任何查詢單，直接用字跡潦草、不符戶政原留簽名為由，剔除千份連署書？南投人，縣府濫用行政權，違法沒收人民罷免權，你們願意忍受嗎？最後一個禮拜南投人，拜託你們，拿起筆、簽下去！自己的家鄉自己救！

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