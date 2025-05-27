美眾議員訪台交流 AIT：凸顯美國致力強化與台關係

外交部說明，美國跨黨派眾議員訪問團在台期間將晉見總統賴清德及副總統蕭美琴，並接受外交部長林佳龍款宴。（資料照）

2025/05/27 15:31

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國聯邦眾議院「天然資源」委員會主席魏德曼（Bruce Westerman）率領跨黨派眾議員訪問團於今（27）日至29日訪問台灣。美國在台協會（AIT）今日表示，訪團此行凸顯美國正致力強化與台灣夥伴關係。

美國在台協會表示，代表團此行凸顯出美國正致力強化與台灣的夥伴關係，並再次確認了美台對強化自由開放的印太地區的共同承諾。

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美國在台協會指出，訪台行程為魏德曼出訪印太地區行程的一環，代表團將與台灣高層領袖進行一系列會談，討論美台關係、區域安全、貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題；外交部也說明，訪團在台期間將晉見總統賴清德及副總統蕭美琴，並接受外交部長林佳龍款宴，與我方就台美緊密夥伴關係、能源經貿合作、台海安全情勢與強化印太安全等議題交換意見。

外交部指出，訪團成員包括委員會成員艾爾芙（Sarah Elfreth）、哈格蔓（Harriet Hageman）、馬洛伊（Celeste Maloy）及貝格曲（Nick Begich）等4名聯邦眾議員。

外交部指出，訪團團長魏德曼是美國聯邦眾議院「國會台灣連線」成員，曾於2016年2月訪台，並曾多次連署國會友我議案或倡議，包括支持國會儘速通過「自由聯合協定」（COFA），助我鞏固邦交，本次率領跨黨派及新科議員一同訪台，再次以實際行動展現美國不分黨派對台灣的一致支持；外交部將持續與美國國會及行政部門等各界友人攜手合作，穩健深化台美全球夥伴關係。

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