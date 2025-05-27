朱立倫拋「交棒說」引熱議 藍營退休軍公教系統喊話此時不宜討論黨魁改選

代表藍營退休軍公教系統的「全國公教軍警消聯合總會」總會長林水吉呼籲黨內此時此刻不宜也不妥討論黨主席改選。（資料照）

2025/05/27 15:29

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫日前接受媒體專訪時拋出「交棒說」，並透露預定7月公告選舉，9月投票，10月新舊黨主席交接，不過，黨內仍有反對此時讓黨魁改選議題浮上檯面的聲音。代表藍營退休軍公教系統的「全國公教軍警消聯合總會」總會長林水吉這兩天就在藍營網路社群中對黨內發出公開信，呼籲此時此刻不宜也不妥討論黨主席改選。

今年2月間「全國公教軍警消聯合總會」暨「國民黨公教警消工作委員會」舉辦新春聯誼活動時，同時也是「國民黨公教警消工作委員會」主委的林水吉曾在現場表態全力支持國民黨反罷免，以及力挺朱立倫今年連任黨主席成功。

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林水吉表示，有些人喜歡見縫插針，談下屆黨主席改選，但他認為此時此刻不宜也不妥談黨主席改選，因為「時機不對」、「時間也不對」。

他呼籲黨內先把反惡罷工作穩下來再說，如果反罷免潰敗，甚至連立法院長都換人，「不管哪位神仙都很難把國民黨帶上來」，重返執政也會雪上加霜，此時全黨唯有團結再團結，只要反惡罷過關，甚至能贏回1或2席立委，則國民黨幸甚、人民幸甚。

無獨有偶，面對「交棒說」，朱立倫子弟兵、國民黨智庫副執行長凌濤也在臉書上表示，朱立倫受訪表達願意順利交棒，讓他感受到衷心期盼更團結國民黨、更堅定地迎向下一階段的挑戰，黨內應放下任何內鬥與紛爭，盼全黨團結保護黨籍優秀立委。

凌濤表示，面對賴政府的濫權、清算，國民黨不能再被外界「見縫插針」，黨內必須展開具體行動團結為黨籍立委加油、募集社會資源，努力保住優秀同仁，這才能回應黨員與人民的期待。

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