京華城案出庭 前北市都委會執秘劉秀玲證稱曾被應曉薇叫去罵

台北地方法院27日審理京華城容積等弊案，傳喚在押的國民黨台北市議員應曉薇。（記者羅沛德攝）

2025/05/27 14:54

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城案，今傳喚台北市都委會前執行秘書劉秀玲作證，劉秀玲證稱，2021年8月國民黨台北市議員應曉薇曾經叫她去議員研究室罵一頓「你幹嘛寫這些東西，讓人家玩了9年卻要重來」，還曾指定她準備近8年所有的都市計畫陳情案資料，總數高達數萬件，以索資方式整她。

今日由檢察官主詰問劉秀玲，再由前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇及其助理吳順民、北市前副市長彭振聲、前都發局長黃景茂等6名被告的律師進行反詰問，釐清京華城案的決策過程，以及有無遭受長官或議員施壓、關說的情況，上午檢方、柯文哲律師已詰問完畢，下午續由彭振聲律師等人詰問。

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2021年7月1日北市都委會775次會議第2次專案小組會議前，劉秀玲和幕僚小組成員審視京華城公司申請都市計畫細部計畫變更的資料後，提出初研意見「京華城土地無法適用都市更新獎勵，請京華城參考元利公司在信義區D3街廓案件的回饋貢獻程度，建議評估朝促成TOD發展，並爭取相關容積獎勵，以活化地區發展可行性」。

劉秀玲證稱，初研意見是針對「對價性」，認為京華城案應回到通例上，回饋一半以上的樓地板面積供公益使用，京華城回饋的申請案未達到，因此提出意見提醒京華城要加強回饋。

應曉薇得知京華城容獎案被都委會的初研意見阻礙，同年8月18日找劉秀玲到她的研究室責罵「人家好好一個開發案，你幹嘛寫這些東西，讓人家重新來過」，還說「妳寫這些意見，那人家玩了那麼久，不是要重來嗎？」劉回稱京華城的交通條件不好、回饋不夠等，應曉薇又說「幕僚要守本分，讓人家玩了9年卻要重來」。

劉秀玲回應檢方提示的證據指出，應曉薇於2018年8月向都委會索資，要求都委會提供2011年到2018年間所有都市計畫陳情案資料，無論都委會是否採納的資料都要，還要求燒錄成光碟。

劉秀玲說，由於資料很多，要花很多時間和力氣整理，光是南港通盤檢討案就有2000件陳情、芝山岩、慈濟也有各4000多件，耗費很大的工作精力才完成。

劉秀玲稱，京華城僅提出一頁的申請簡報，欲以都市計畫法24條請求容積獎勵，她認為京華城不是都更案，卻援引都更條例，都計法與都更條例是不同的法系，申請的適法性、可行性都有疑慮，都委會「程序上」只能尊重辦理，而都委會委員只能提供意見、沒有准駁權。

柯文哲的律師陸正義詰問時，劉秀玲證稱「PM（計畫管理者）」制度是打破科層的制度，不見得走原本 的公文簽呈流程，有加速流程、提升效率的功能，這是北市府本來就有的制度，並非為了京華城案而創設的制度。

劉秀玲說，京華城都計細部變更案雖是由彭振聲批核，但最終仍由市長核定才告公告施行；劉說，她8年執秘任內，沒遇過都委會決議通過、但市長不公告施行的案例。

劉秀玲說，2021年3月18日都委會第一次京華城專案會議，現場委員沒有委員同意，都在質疑適法性問題，認為申請內容突破法令規定，但第2次以後會議就未再討論適法性問題，但她沒參加過3月10日以及後來的2次市長與議員的便當會，不了解期間為何如此變化。

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