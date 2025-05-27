政院刪一般性補助款 國民黨團：違反地方制度法和刑法恐面臨偽造文書罪

國民黨立院黨團召開「強扣一般性補助款 行政院自相矛盾! 違法濫權!」記者會，並由書記長王鴻薇說明。（記者田裕華攝）

2025/05/27 15:11

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款636億元，幅度達27.2%，引起地方各縣市長強烈反彈。國民黨團今召開記者會指出，行政院和主計總處違反「地方制度法」和「財政收支劃分法」，同時也觸犯了「刑法」第129條第二項的「違法抑留剋扣罪」，呼籲行政院快把地方一般性補助款還給地方政府，否則將面對偽造文書等相關法律訴訟。

國民黨團書記長王鴻薇指出，行政院主計總處在編列114年度中央政府總預算書時，同時將「依法律義務支出明細表」發文給立法院議事處和財政委員會，其目的是要告訴立法院，「明細表示依法律義務支出不能夠刪，倘若刪除則違法」。

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王鴻薇進一步指出，114年度中央政府總預算案編列「依法律義務支出明細表」第九項「對地方政府之補助及減稅損失補貼」中的第一項就是一般性補助款，補助機關是各縣市，法律依據是「地方制度法」，總金額為2501億元。換句話說，從「依法律義務支出明細表」就可以看出，行政院心知肚明對縣市一般性補助款是法律義務支出，立法院是不能刪除，結果行政院自己刪除。

王鴻薇表示，行政院主計總處發文給立法院的「依法律義務支出明細表」是公文書，如果可以刪，行政院在偽造文書；如果不能刪，那麼行政院公然違反「地方制度法」、「刑法」。王鴻薇提到，行政院刪除地方一般性補助款，不但是政治性鬥爭且違法濫權，國民黨團一定會追究行政院責任。

王鴻薇強調，如果行政院長卓榮泰不會做事，那就下台換人做，不要違法刪掉地方的一般性補助款，請依照「法律義務支出」立刻恢復經立法院三讀通過2501億元的一般性補助款還給地方，否則將面對法律訴訟。

國民黨團首席副書記長羅智強警告行政院主計總處，你們砍掉地方一般性補助款，國民黨立委吳宗憲已經依據「刑法」第129條第二項：「公務員對於職務上發給之款項、物品，明知應發給而抑留不發或剋扣，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科二十一萬元以下罰金」提出告訴。

國民黨立委賴士葆表示，明明是中央給地方一般性補助款是法定支出，而且中央政府總預算是經過立法院三讀通過，經總統公告，根據「財劃法」第30條第三項規定：「中央政府給予地方政府之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數。」，民進黨明顯違反了「地方制度法」和「財劃法」，清楚明白看到民進黨政府是違法濫權的政府。

賴士葆指出，以台北市政府為例，社會福利砍了15億元（60％）、教育補助砍了12億元（62％）、基礎建設7億元（34％）。此外，輝達預計在北士科設立海外AI研發中心的周邊交通用地徵收，也因此受到影響。

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