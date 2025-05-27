2028年無煤中火主決議 環團籲立院儘速通過

台灣健康空氣行動聯盟等團體召開「中火燃煤還是每天事實，拒絕用肺部發電就是義務」記者會，並由台灣健康空氣行動聯盟創會領導長葉光芃（右）說明。（記者田裕華攝）

2025/05/27 14:23

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白立委日前在立院提案，要求政府在2028年完成無煤中火的國家減碳目標。台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環團今日召開記者會呼籲，立法院朝野黨團儘速通過「2028年無煤中火」主決議，並強調環團將緊盯投票表決，並將此作為氣候立委評比參考的指標。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃指出，台灣空氣品質確實有進步，台北市PM2.5年均值已接近12微克，但是距離世界衛生組織2021年新指引的5微克還很遠，而中部和高屏空品區分別約為15微克及18微克，高雄大寮空品更是全台第一惡，年均值超過20微克，是世衛指引的4倍。

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台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文表示，感謝這次29位跨黨派的立委，願意連署支持2028中火無煤的提案，期盼這次2028無煤中火主決議提案，不分朝野黨派的113位立委，都能夠為人民的健康投下同意票，支持2028中火無煤，還給全國人民一個自由的呼吸權。

岳祥文強調，民團將強力監督目前連署支持的藍白立委29人，緊盯投票表決時，一個都不能少，國民黨團應下甲級動員令，藍票一票都不能少，民團將這回無煤中火決議，視為台灣氣候立委評比的指標之一，未連署的跨黨派委員盼能在下週院會表決投出同意票，中火影響圈煤電災民都將盯票監督，作為氣候立委評比參考的指標。

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