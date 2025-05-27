拚千萬人次來台！陳世凱：不依賴單一市場

交通部長陳世凱（前排中）表示，對於千萬人次國際客目標，台灣觀光打破單一市場依賴，將持續自各國市場引客。（記者蔡昀容攝）

2025/05/27 13:29

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部2025年拚1000萬人次國際客來台。交通部長陳世凱表示，台灣觀光打破單一市場依賴，第四大客源國比例也達1成。觀光署則表示，會針對非主要機場增加或從寬認定包機優惠。

交通部原訂5月20日舉辦總統就職週年施政記者會，但前一天發生新北三峽重大車禍，臨時取消，改至今天於桃園監理站舉行。

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陳世凱表示，台灣觀光打破單一市場依賴，未來能面對更多元市場，走得更遠更好；2024年來台旅客，美國成為第四大客源國，比例已達10％，會持續努力拓展多元市場。

陳世凱，台灣觀光持續建構亮點，包括台灣燈會、環法自行車挑戰賽、觀光列車、台灣米其林十年計劃，都是引客重要活動，未來並持續推展微笑南灣計畫，讓世界看見台灣。

不過，陳世凱認為，人次數據不應是唯一評估標準，台幣升值將近10%，對其他國家旅客來說，來台旅遊成本增加將近一成，對台灣而言是很大挑戰，但是去年遇天災也想辦法克服了，觀光署也提出很多方案，在太魯閣、日月潭、阿里山等既有景點外，找更多台灣亮點引客，並正在努力結合跨域服務，提高旅客消費。

觀光署長周永暉會後受訪表示，今年國際來台客，截至5月5日總計有350萬人次。比去年同期多一些，平均月增約2、30萬人次，前4大來源國一樣是香港、日本、韓國及美國。

周永暉指出，今年除將國際旅客自由行5000元抽獎延至9月30日，團客5000至5萬元獎勵金也延至11月30日；另也針對台北、台中及高雄以外的機場，包機優惠增加或從寬認定，超過50人就多給一些優惠等，預計下半年推出。

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