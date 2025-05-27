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    首頁　>　政治

    主持歐洲重要價值夥伴計畫 吳志中：台灣是守護自由民主的前線

    外交部次長吳志中致詞歡迎「2025年歐洲重要價值夥伴計畫」（EVIP）青年政治領袖團。（圖由外交部提供）

    外交部次長吳志中致詞歡迎「2025年歐洲重要價值夥伴計畫」（EVIP）青年政治領袖團。（圖由外交部提供）

    2025/05/27 13:42

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部次長吳志中昨（26）日晚間主持「2025年歐洲重要價值夥伴計畫」（EVIP）青年政治領袖訪問團歡迎酒會。吳志中致詞表示，台灣是守護民主自由的前線，深知唯有民主夥伴團結合作，才能持續捍衛民主。

    吳志中表示，全球民主國家正面臨威權主義的不斷擴張，台灣是守護民主自由的前線，深知唯有民主夥伴團結合作，才能持續悍衛民主。

    吳志中也說，期盼遠道來訪的EVIP計畫成員，未來能成為台灣與歐洲民主國家間橋樑，持續在各領域強化雙邊連結及交流。

    團長斯洛伐克副總理辦公室智慧經濟總司長凱札羅娃（Karin Kajzarova）指出，俄烏戰爭迄今未見明朗，歐洲國家對於威權主義擴張及地緣政治變局，感同身受，本團多數團員都是首次造訪台灣，非常期待全面瞭解台灣的重要性以及區域政經情勢。

    外交部說明，酒會歡迎來自奧地利、捷克、丹麥、德國、匈牙利、波蘭及斯洛伐克等歐洲7國的9名青年政治領袖在本月25日至6月3日來台訪問，此外，訪團成員所屬的駐台機構官員、歐洲國際非政府組織如英國「西敏寺民主基金會」等在台辦事處代表、台歐半導體獎學金生也共同參與，與訪團成員交流；訪團此行也將拜會國安會副秘書長林飛帆、立法院副院長江啟臣與立法委員陳冠廷等，並出席遠景基金會「台海安全」座談會，赴金門等地進行參訪，有助於歐洲新生代政治領袖進一步瞭解我國國情及相關議題。

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