英國友台議員訪台 彌蘇拉：將持續為台發聲參與國際組織

外交部長林佳龍與「工黨台灣之友會」訪團合影。（圖由外交部提供）

2025/05/27 13:38

〔記者黃靖媗／台北報導〕英國「工黨台灣之友會」共同主席兼下議員彌蘇拉（Navendu Mishra）25日起率團訪台，昨（26日）晚接受外交部長林佳龍款宴。彌蘇拉表示，台灣長期被不公平排除在國際組織之外，他們將持續堅定為台灣發聲。

彌蘇拉指出，台英經貿關係極為密切，未來在半導體、醫衛及文教等各領域甚具合作潛力，且台英共享民主、自由及包容等核心價值，持續保有民主社會體制及自由生活方式對兩國均至關重要。

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彌蘇拉表示，台灣長期被不公平排除在國際組織之外，在座議員將持續堅定為台灣發聲，並協同理念相近夥伴共同支持台灣國際參與。

林佳龍除了針對英國政府多次公開表示台海和平穩定與全球安全及繁榮息息相關、英國下議院去年通過友我動議、英國政府日前重申支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）等表達誠摯感謝，他也表示，期待英國未來在「提升貿易夥伴關係協議」（ETP）架構下，與台灣儘速就投資、數位貿易及能源與淨零排放領域簽署子協議，並公開支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），進一步深化關鍵產業民主供應鏈合作。

外交部指出，彌蘇拉率領的「工黨台灣之友會」一行共5人，是繼今年1月英國前內政副大臣杜耿涵（Tom Tugendhat）及2月「台英國會小組」（APPG）跨黨派訪問團後，第3個來自英國國會的訪團，顯見台英國會交流頻密，及英國國會對我國的高度重視與支持。

外交部長林佳龍（右）致贈團長彌蘇拉（左）台灣精品茶葉禮盒。（圖由外交部提供）

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