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    李俊俋被爆用公務車送愛犬美容已自請處分 藍委：看監院會不會護短？

    國民黨立委陳菁徽。（陳菁徽辦公室提供）

    國民黨立委陳菁徽。（陳菁徽辦公室提供）

    2025/05/27 14:11

    〔記者劉宛琳、方瑋立／台北報導〕監察院秘書長李俊俋遭爆用公務車接送愛犬去美容，國民黨立委陳菁徽批評，李俊俋辯稱因公務開會較晚，所以請同仁協助接送愛犬，並坦言自己思慮不周，事實上就是公器私用鐵證如山、避重就輕推給他人，預算被砍政府沒錢只是謊言。

    對此，李俊俋向本報表示，當日因公務繁忙確有此事，對於派遣車輛思慮不周，已向監察院副院長李鴻鈞自請處分。

    陳菁徽批評，監察院哭窮沒錢買衛生紙，連法定財產申報日常業務也說沒錢做，但私底下仍用燃油費、人事加班費、公務車保險費，跟交通運輸設備費等經費載秘書長與他的愛犬去做美容，這絕對不只是個人思慮不周，而是系統性的敗壞。

    陳菁徽表示，一般公務員如夥同公務同仁，私用公務車讓自己省下應該是自己要負擔的交通費用，這早就被監察院提糾舉了。後續一步，因李俊俋不具備監委身份，將不適用監察院內部的監察委員紀律委員會處置機制，因此監委們是否願意公正的辦自己的長官？大家都等著看會不會護短。

    國民黨立委吳宗憲也說，李俊俋先前大開記者會說藍白刪預算，讓監察院無法動彈，連廁所的衛生紙都無法提供，結果媒體爆料公務車接送愛犬去寵物美容沙龍，這樣跟民眾說沒錢，把大家都當作是盤子？

    吳宗憲表示，當初主張廢監察院、又主張廢除公投審議委員會，讓公投不能實質審查的人，怎麼當上大官後，完全變了個樣？過去擔任立委的李俊俋曾說：「畢竟是政務官，沒做好就應該下台負責」，面對現在說中央沒錢卻濫用公務車的李俊俋，這不能用一句思慮不周就能輕輕帶過。

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