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    罷免馬文君二階連署遭剔除近4千份 沈伯洋：南投縣選委會公然犯罪

    立委沈伯洋。（資料照）

    立委沈伯洋。（資料照）

    2025/05/27 14:14

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕罷免南投藍委馬文君二階連署雖然成功送件，但目前拉警報，罷團「ALL罷馬」24日收到中選會二階補件公文，需補件1730份，據悉他們的二階連署書被剔除了將近4000份！對此，「ALL罷馬」質疑地方選委會審查結果，因為他們經過比對與核實，符合相關規定的連署書也遭刪除。對此民進黨立委沈伯洋表示，南投縣選委會公然犯罪，沒收人民的罷免權，原本這些惡人們只是在中央違法，現在連地方政府都參戰。請各位謹慎以對。

    沈伯洋在臉書PO文表示，南投選委會公然犯罪，沒收人民的罷免權，今天南投選委會自己承認，刪除連署書的理由是「簽名過於潦草」和「與戶政資料留存筆跡不同」，現在是連依法行政都不管了嗎？簽名潦草，從來不是連署無效的理由！戶政簽名資料根本不能拿來比對！

    沈伯洋指出，戶政機關所保存的簽章，不得被選委會拿來作為比對依據。這是違法使用個資！花蓮地檢針對同樣手法起訴時就指出，戶政留存簽名只能使用於「法定目的」內，要查是否有問題，只能發查詢單，​這是犯罪行為。

    沈伯洋續指，現在必須保全所有比對紀錄與內部指示資料，釐清誰下令違法使用戶政資料，是否涉及圖利特定人；中選會也必須釐清權責；而南投人民請持續連署補件，不要讓違法者用違法手段掩蓋民意！

    沈伯洋直言，大罷免是違法紅統與合法文明的對決。原本這些惡人們只是在中央違法，現在連地方政府都參戰。請各位謹慎以對，民眾黨前幾天高喊地方包圍中央，現在看大概就是這種意思了。

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