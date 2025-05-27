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    千份「草簽」遭剔除！罷免馬文君「ALL罷馬」控2階遭刁難

    南投罷免立委馬文君二階連署，罷團指控連署書姓名「草簽」被剔除約千份，質疑被刁難。（「ALL罷馬」罷團提供）

    南投罷免立委馬文君二階連署，罷團指控連署書姓名「草簽」被剔除約千份，質疑被刁難。（「ALL罷馬」罷團提供）

    2025/05/27 13:48

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投罷免立委馬文君二階連署引發爭議，「ALL罷馬」罷團表示，二階連署不合格有3817份，需補件1930份，但經比對，不合格名單竟有同一人被剔除多次，且簽名草簽遭剔除約1000份，惟中選會都已表明可以草簽，但仍遭刁難，對此，南投縣選委會回應，查對作業均依規辦理，若筆跡潦草無法辨識，或親簽簡字與戶政系統差異過大，就會予以刪除。

    「ALL罷馬」罷團表示，二階連署不合格有3817份，其中提議人不得為連署人約1800多份，900多份為資格不符，但卻有約1000份是姓名草簽遭剔除，其中以姓「蕭」的民眾遭剔除為大宗，且有連署志工平時簽署文書都習慣草簽，以往也沒有發生被退件的情況，但此次連署簽名草簽卻遭剔除，質疑是被刁難。

    另有一家三口參加連署，並以蓋章方式簽名，卻出現其他2人沒被剔除，卻有1人被剔除，質疑查對作業出現疏失，甚至在3817份不合格的連署書中，還出現同一人名被剔除多次，且類似情況初判就至少有5、6件，不合格份數遭膨脹「灌水」。

    南投縣選委會回應，罷馬連署姓名錯誤約500多件，戶籍與身分證字號錯誤也約500多件，連署查對作業均是該會與戶政人員依規辦理，有關罷團出示草簽遭退件，係因親簽筆跡無法辨識，被歸類在姓名不清而刪除。

    有關「蕭」姓草簽被退件，則是許多民眾簽名習慣簡寫，但簡寫又會出現自創寫法，導致與戶政系統認定的寫法不同，因而被退件。

    另外有關蓋章被退件，可能是與姓名欄的手抄名字出現落差所致，至於不合格份數遭「灌水」的質疑，則因查對都是以連署人的身分證字號進行比對作業，應不會有類似狀況出現。

    南投罷免立委馬文君二階連署，罷團指控連署以「草簽」（圖右）方式簽名卻被刪除，質疑被刁難。（「ALL罷馬」罷團提供）

    南投罷免立委馬文君二階連署，罷團指控連署以「草簽」（圖右）方式簽名卻被刪除，質疑被刁難。（「ALL罷馬」罷團提供）

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