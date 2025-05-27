盤點藍白主導國會十大亂象 綠批韓國瑜是「三箱」院長

民進黨立院黨團召開「民主倒退 藍白大亂國會一周年」記者會，並由立委吳思瑤（左2）與沈伯洋（左1）分別說明。（記者田裕華攝）

2025/05/27 12:42

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院民進黨團今舉行「民主倒退 藍白大亂國會一周年」記者會，彙整出這一年來國會的十大亂象，包括：最暴力、最不討論、最黑箱、最愛擋案、自行綁架法案、最愛違憲、預算刪凍最多審議最亂、罔顧國會紀律、史上最不忠誠的在野黨，以及最議事不中立的國會議長。民進黨團並批評立法院長韓國瑜是「三箱」院長，亦即：表決搞黑箱、法案送冰箱、議場需要急救箱。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，之所以在今天開記者會，因為明天是5月28日，也就是「國會擴權法案」被強行碾壓通過的一週年，也開啟立法院違憲亂紀的一年。從擴權到搶錢，罔顧民意到毀憲亂政，這是民主政變的現在進行式，台灣是華人世界的民主典範，但曾幾何時，藍白當家的立院卻交出毀憲亂政的成績單。

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民進黨立委沈伯洋指出，沒想到單單一個2024年，只因為藍白聯手國會過半，就讓台灣的民主不斷倒退。他說，以前立院就算打架、吵架，最後就是要進入協商，但從2024年開始，藍白的暴力是要「置你於死地」，他並列舉出這一年來的暴力事件，指控國民黨立委徐巧芯、王鴻薇、陳玉珍等人對同仁們的攻擊。

「這是一個史上最不討論的國會！」沈伯洋表示，表決法案前，應讓大家各言爾志，但藍白連討論的機會都不給，反而暴力相向，「這和流氓有什麼差別？」本來在委員會中心主義下，法案應進入委員會討論，但藍白卻造成史上最多逕付二讀的狀況，就算進入委員會，例如財劃法也是3分鐘就通過。

「最可怕的就是黑箱喬條文！」沈伯洋說，有一些條文看起來好像在委員會討論過，或沒有直接逕付二讀，但會遇到一個非常詭異的現象，就是藍白一開始提的條文和最後通過的條文完全是風馬牛不相及，以往是協商時大家提出一個最終的修正動議表決，現在卻在表決時突然丟一張紙，就通過了，完全無法事先討論。

民進黨立委鍾佳濱表示，立法院就是要立法，但藍白在程序委員會擋案，讓法案進不了院會，「我們有13個苦主，從沈伯洋到郭國文，國安法案總共被擋了407次。此外，前所未見的，法案三讀後還會被凍結，居然不敢送去總統府公布，包括警察人員人事條例、財劃法、選罷法、總預算等。

鍾佳濱也批評，韓國瑜是「三箱」院長，表決搞黑箱，修中動議最後一刻才拿出來，也只有用舉手表決，不敢記名表決；法案放冰箱，還沒審的放在程委會，審過的壓在秘書處，不敢送總統府；最後，最暴力、最殘酷、最血腥的是在議事不公主持下，議場要準備急救箱。

民進黨團書記長陳培瑜則說，「三箱」院長所帶領的藍白委員，在這屆做了許多違法亂紀的事，包括國民黨立委盧縣一可以隔空投票；財劃法、選罷法發生議事重大瑕疵時，韓院長不願主持公道；濫發採訪證造成統派游智彬大鬧國會；韓院長帶領藍白立委在晚上7時許召開違法會議等，這一切都令人覺得不可思議。

陳培瑜無奈表示：「真不知道這樣的院長，到底要保護的是國家立法院的品質，還是要保護藍白立委？」

最後，吳思瑤一度哽咽地說，民進黨團希望民主回到常軌、要有正常的國會，而現在進行中的罷免，人民展現意志，能否還給台灣一個正常的國會，值得社會共同省思。

民進黨立院黨團召開「民主倒退 藍白大亂國會一周年」記者會，並由立委吳思瑤（右）與沈伯洋（左）分別說明。（記者田裕華攝）

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