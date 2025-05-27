張啟楷批法扶幫加害人、司法嚴重傾斜 吳思瑤：不該隨意污名化、妖魔化他人

民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/05/27 13:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委張啟楷22日在立法院司法及法制委員會出席公聽會時，宣稱「法扶或者一些團體，他們拿我們人民的納稅錢，去幫他們找了很多的律師去幫加害人」，並批司法嚴重傾斜。對此民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤呼籲，張啟楷不要污名化法律扶助制度，她透過質詢，希望撥亂反正，還給全台超過4000位法扶律師一個公道！

吳思瑤在臉書PO文表示，張啟楷最近地圖炮全開，其中一個發言是攻訐「法律扶助基金會」都在幫加害人，這個說法，引起法律界譁然，立委問政要嚴謹負責，不該隨意污名化、妖魔化他人，動輒將他人貼上標籤扣上帽子。

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吳思瑤指出，成立21週年的法律扶助基金會，服務宗旨是為需要專業性法律幫助而又無力負擔訴訟費用及律師報酬的人民，予以制度性的援助，以維護憲法所保障人民的訴訟權及平等權等基本人權。

吳思瑤續指，以具體服務對象來說，四成以上是經濟弱勢者，三成以上是法院交付強制辯護的案件，明明法扶是在濟弱扶貧，捍衛司法公正，在張啟楷口中成了罪大惡極的犯罪同夥？只有法院能夠透過偵辦及審判來做出犯罪與否的判定，誰是加害人或受害者？不是法扶提供服務的律師能夠認定，這應該是非常基本的法治概念。

吳思瑤直言，不要污名化法律扶助制度，她透過質詢，希望撥亂反正，還給全台超過4000位法扶律師一個公道！

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