朱立倫稱願交棒 洪孟楷：若7月藍委被罷9月還有心情談黨主席？

國民黨立委洪孟楷認為，現在正在大罷免階段，黨內每個一人都要有角色，「最不需要的角色就是黨主席候選人」。（資料照，記者陳逸寬攝）

2025/05/27 12:33

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨主席朱立倫日前接受專訪表示願意交棒黨主席，並強調包括台中市長盧秀燕等6位縣市地方首長都是好人選。國民黨立委洪孟楷表示，現在正在大罷免階段，黨內每個一人都要有角色，「最不需要的角色就是黨主席候選人」，那是9月的事，如果7月罷免投票有哪一個立委掉，還有心情講9月嗎？

洪孟楷今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，被問及此議題，先是尷尬的笑一笑，表示自己正在思考該用什麼樣的角度來回答這一題。他說，如果放下他自己的感受，以人民的想法來講這一題的話，「這一點都不重要，現在誰care？」

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洪孟楷說，31席國民黨立委都已經被現在的政府追殺、清算、鬥爭到這個程度，而且幾乎都是2024年拿到過半選票、代表民意的委員都被針對要進入到三階罷免投票了，「誰還管你什麼時候要選黨主席啊？」現在人民一點也不關心。

洪孟楷表示，人民要的是在野黨能夠拿出論述和辦法，怎樣讓人民能感到，可以看到希望，看到2026或2028年有機會重返執政，當在野黨重返執政的時候會做得比賴清德現在好，這才是關鍵。

洪孟楷直言，他很不想要現在提出一個黨主席選舉之後，讓媒體焦點又在講誰，又是點名誰，結果歪樓了，不僅樓會歪掉，大家現在又忽略了大罷免民進黨惡意的對立和仇恨，反而媒體的焦點又轉到國民黨深宮大戲，誰肯鬆手誰肯抬轎等，又變成捲在漩渦裡。

「黨內大家都不用再談這件事了！」洪孟楷強調，如果真的要選，現在都是黨員投票，大家黨員也都知道誰適合，心裡早有定見，都已經很了解誰可以選，也不用拜票投票，甚至政見會辦個一兩場，時間10天就可以解決，根本不用那麼長。

洪孟楷說，9月才要投票，現在是5月，沒有事情可以做？就像我們在罵民進黨搞大罷免沒事情可以做，那一樣的道理，9月才要選黨主席，5月就在吵這麼議題，沒有必要。

洪孟楷表示，主席就做好現在主席要做的工作，即便說9月要改選，但現在要告訴大家現在的論述主張，如何6、7月帶領31席藍委反罷，全部都不能少，罷免全部都要挺過，都要讓第三階段不同意罷免票高於同意。

洪孟楷說，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政四大諸侯，責任比別人更重大，因為4個直轄市23名委員被罷免，四大諸侯的責任就是一個都不能少。如果台中、新北有其中一個人掉，盧秀燕、侯友宜可以順利交棒嗎？蔣萬安、張善政也要順利連任。

洪孟楷強調，現在大家要做的事情就是專注當下，如何在罷免投票過關，洪也拜託立法院長韓國瑜，雖然院長中立，但穿雲箭還是要適時地出來，要告訴大家熱愛中華民國就要有監督的力量，讓行政立法互相制衡。

洪孟楷也說，「如果7月有哪一個立委掉，你還有心情講9月啊？」還有新心情講說誰來當主席誰不來當主席，所以這是一天新聞，一天新聞完還是要專注在當下，真的到9月的時候，10天就夠了，大家心有定見。

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