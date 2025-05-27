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    「統一有至高無上價值」 中共學者：制裁損失完全可以承受

    上海交通大學台灣研究中心主任盛九元。（擷取自中媒《觀察者網》）

    上海交通大學台灣研究中心主任盛九元。（擷取自中媒《觀察者網》）

    2025/05/27 13:51

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭顛覆國際地緣政治，台海開戰可能性成了類比焦點，中共涉台學者盛九元指出，台灣和歐美的認知都存在「誤區」，認為中共擔心制裁，所以不可能動手。他強調，台灣和烏克蘭不同，中共也絕非俄羅斯，制裁中國只會兩敗俱傷，因為統一對中共有著「至高無上的價值」，中共「完全可以承受」外部制裁損失。

    中媒《觀察者網》27日刊登學者對話直播，其中，上海交通大學台灣研究中心主任盛九元表示，台灣和烏克蘭不一樣，「台灣畢竟是個島」，歐美不可能像援助烏克蘭那樣暢通無阻，源源不斷地援助台灣。所以，如果台海發生衝突，美國想要援助台灣，要動腦子、想辦法，也要付出成本和代價。

    盛九元提到，台灣當局和部分台灣民眾還有一些「誤區」，例如認為兩岸一旦發生衝突，歐美會像對俄羅斯一樣，全面封鎖和制裁中共。「但這只會導致兩敗俱傷，不符合歐美的利益，因為中國和世界經濟緊密相連，制裁中國等於制裁自己。在這一點上，中俄的情況是不一樣的。」

    盛九元特別強調，台灣問題是中共核心利益中的核心。「如果真的到了大陸必須實現統一的時候，我相信對大陸來說，這種可能的損失完全是可以承受的，而且大陸民眾一定也會支持這種做法，因為統一有著至高無上的價值。」

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