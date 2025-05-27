小紅書已成屠城木馬！ 台灣基進籲政府強化「敵意平台」監管

台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

2025/05/27 12:17

〔記者林哲遠／台北報導〕針對近日中國平台「小紅書」出現拍攝空軍花蓮基地部署的影片，以及家長發現小紅書與抖音大量出現台灣學童正面影像，甚至有中國直播主疑似在校門口實地拍攝。台灣基進黨主席王興煥今（27）日表示，這是中國透過數位平台進行認知作戰與社會偵蒐的具體證據，顯然小紅書不是什麼軟性娛樂，而是資訊戰時代的「屠城木馬」。

王興煥指出，這些事件應引起國安與教育系統的高度警覺，當中國政權已能透過演算法分析台灣社會的破口，甚至鎖定特定族群進行長期影像蒐集，未來的社會控制與統戰策略將更為精準。

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此外，針對中國復旦大學中國研究院長張維為公開宣稱「小紅書影響力將讓統一後治理台灣比香港更容易，你們上癮於我們的娛樂，我們就能控制你們的社會。」王興煥直言，這是赤裸的殖民治理宣示，並提醒社會正視這些平台背後的戰略意圖，這已經遠遠不是玩笑。

台灣基進提出三主張，一、國安機關應立即建立「敵對平台即時通報與徹查機制」，並明列軍事、校園、交通等敏感畫面之特別防範清單；二、教育部與國家通訊傳播委員會（NCC）應合作推動「學童影像保護方案」，禁止未經家長同意，將孩童影像上傳至境外敵對平台；三、支持《數位中介服務法》立法，並增列針對敵意來源平台的特別監管條款，防止認知作戰借殼滲透。

王興煥說明，賴清德總統於今年3月提出的「國安17策」，其中第7項已明示「防止中國透過網路、應用程式、AI等工具，對台灣進行認知作戰及危害資安」，但若缺乏具體監管工具與即時應變制度，戰略將流於空泛，數位中介服務法的立法不僅是言論環境的淨化工程，更是國安17策的具體落實手段之一，尤其面對來自敵意國家的平台運作，應明定其應負的揭露義務與社會責任。

台灣基進提醒，更關鍵的是，若真正承認中國是「境外敵對勢力」的政治現實，就不能只停留在政策聲明或行政措施，政府應大幅修訂「資通安全法」與「國家安全法」，並加速制定比過去行政院版本草案更具防衛性、針對性的「數位中介法」，從法制上全面禁止小紅書與抖音等敵意平台在台灣營運、蒐集資料與推播內容，建立民主社會的數位主權防線。

王興煥強調，孩子不是用來訓練中國AI的樣本，台灣的社群生活也不是統戰演習場。若放置不管，台灣將會在「被了解的程度」上輸得一乾二淨，呼籲政府盡速正視此類平台帶來的國安風險，也邀請所有關心民主自由的民眾，共同守住下一代的心智邊界。

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