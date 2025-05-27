司法有正義嗎？被害人家屬嚴正抗議司法背棄社會期待

台南殺警案、高雄師鐸獎教師命案、土城毒駕殺警案、校園割喉案遺屬，今日在立法院召開記者會，嚴正抗議司法背棄社會期待。（記者林欣漢翻攝）

2025/05/27 12:45

〔記者林欣漢／台北報導〕台南殺警案、高雄師鐸獎教師命案、土城毒駕殺警案、校園割喉案遺屬，今日在立法院召開記者會，嚴正抗議司法背棄社會期待。被害家屬表示，現行制度被害者權益邊緣化，強烈要求修法，從制度面給予被害人應有尊重與保護。

台南殺警案遺屬凃二姊說，面對毫無疑問的惡行，明明罪證確鑿卻不判死刑，不僅罔顧被害者人權，更是讓下一個無辜者暴露在風險中。司法機關應確保人民能安居樂業，唯有確實執行死刑才能彰顯公理正義。

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土城毒駕殺警案的劉爸爸表示，堅決反對廢除死刑，不要姑息養奸，唯有嚴刑峻罰，才能還給被害者及家屬公道，「創造安全的社會，是國家執政者的責任」。

新北校園割喉案的楊爸爸、楊媽媽控訴法官找一堆牽強的理由為加害者減刑，無異於霸凌被害人和其父母。割頸案事發當時，兇手十分兇殘地連續砍7刀後，有同學跑來制止還囂張嗆聲，而且還想繼續行兇。

楊爸楊媽表示，寶貝兒子是如此被殘殺致死的、在學校就已有生命跡象中斷狀況，法官竟不以此作為判決依據，反而找一堆牽強理由減低兇手刑責，是何道理？「讓我們失去了寶貝兒子還要遭法律再重傷一次！」

高雄師鐸獎女教師案的遺屬張教授怒斥司法正義不在，制度早與人民的情感脫節。張教授說，現在司法的天平總向加害人傾斜，司法人權成了殺人犯的靠山，「全世界最大的詐騙集團莫過於台灣的司法黑幫」踩著被害者的血泊自我感覺良好。

馬來西亞長榮女大生案遺屬表示，司法沉淪，民怨沸騰，最高法院竟違反慣例針對重大社會矚目案件不發布新聞稿，暗渡陳倉撤銷一致死刑判決，這樣的司法，不是正義，是造法。

被害者遺屬、國民黨立委吳宗憲與生命權平等協會，鄭重向政府提出幾點抗議，首先，呼籲政府正視制度失衡：釋憲通過後，實務審判是否愈加偏離正義核心？被害者的聲音，社會是否聽見？

第二，「釋憲卻違憲？」雖宣告死刑合憲，卻設下近乎不可能達成的審判門檻，形同變相廢死！第三，「情節最嚴重之罪」定義模糊，未清楚界定相關標準，導致司法實務無所適從、審判陷入混亂。「法律之前，人人平等」是否淪為口號？

最後，被害人不是訴訟的附屬品，現行制度被害者權益邊緣化，強烈要求修法，從制度面給予被害人應有尊重與保護。

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