彭文正控蔡英文博士論文不存在 高院判彭敗訴

媒體人彭文正指控前總統蔡英文博士論文不存在，提起民事訴訟，高等法院今判決彭文正敗訴。（記者楊國文攝）

2025/05/27 11:38

〔記者楊國文／台北報導〕媒體人彭文正對總統蔡英文訴請確認其英國倫敦大學政經學院（LSE）博士論文不存在案，台北地院判決駁回，經高等法院發回更一審，仍由法官張詠惠進行實質審理，特別的是，彭文正涉嫌誹謗蔡英文被起訴，審理時因滯美未歸被通緝，彭仍隔海繼續打官司；北院更一審認定蔡具有該校博士學位，其博士論文亦經該校審核通過，判決彭文正敗訴，彭不服提起上訴。高等法院今上午判決上訴駁回，可上訴三審。

全案源於彭文正質疑時任總統蔡英文不具倫敦大學政經學院博士學歷，2019年向北院提起「確認博士論文不存在之訴」，北院承審法官張詠惠認為，彭文正僅就蔡英文是否取得博士學位的事實請求確認，而非請求確認法律關係，不符民事訴訟法要件，判決駁回。彭文正不服，提起上訴。

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高等法院認為，北院未盡闡明義務，也未經言詞辯論，即判決駁回，訴訟程序有重大瑕疵，因此廢棄發回北院更一審。北院更一審重新分案，仍由原本審理的法官張詠惠為受命法官。

北院更一審審理時，彭文正質疑張詠惠法官審理不公正，曾提起行政訴訟、聲請法官迴避，均遭駁回。彭文正另質疑判決遭政治干預，侵害他的訴訟權、名譽權，向張詠惠求償新台幣200萬元，也遭判決駁回。

此外，更一審亦爆發彭文正委任律師張靜對法官張詠惠爆粗口風波，張靜因不滿張詠惠的訴訟指揮，當庭辱罵「那有這種混蛋的法官」，張詠惠認定人格受辱提告，高院本月15日依公然侮辱罪判張靜罰金8千元確定。

北院更一審認定，蔡英文具有倫敦大學政經學院（LSE）博士學位，亦曾撰寫、提交博士論文，經該校審核通過，彭文正訴請確認蔡英文博士論文不存在之訴，並無理由，判決敗訴。彭不服，上訴高等法院。

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