「港湖罷秀」總部成立 「港湖除銹」聲明：定位、行動方針不同

「港湖除銹」是罷免行動的原始推動團隊，由正、副領銜人所組成，已在5月6日完成第二階段連署送件。（圖由港湖除銹提供）

2025/05/27 11:20

〔記者何玉華／台北報導〕公民團體推動罷免國民黨立委李彥秀，除最早推動罷免活動的「港湖除銹」，今（27）日另有「港湖罷秀總部」的成立，「港湖除銹」，今早發出聲明表示，「港湖罷秀」是近期新成立的團體，雖然與「港湖除銹」名稱相近，也同為推動罷免李彥秀的團體，但有不同的定位及行動方針，團隊在人員組成與行動定位安排上有所不同。

「港湖除銹」指出，近日外界對「港湖除銹」與「港湖罷秀」多有混淆，兩團雖都是罷免李彥秀的團體，但有不同的定位及行動方針；「港湖除銹」是罷免行動的原始推動團隊，由正、副領銜人所組成，已在5月6日完成第二階段連署送件。行動秉持穩健透明的原則，致力推動一場純粹的在地公民行動。

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「港湖除銹」聲明，尊重及感謝所有關心罷免行動的公民團體，每一份投入都是民主的重要力量。但是不同團隊間仍有定位與執行罷免行動的差異；「港湖除銹」堅持不成立任何協會、不對外募款、不接受捐款3項原則，相信唯有以單純、透明且自律的方式推動罷免，才能獲得更多大眾的理解與支持。

港湖除銹也提到，為進一步強化辨識度、避免混淆，將在本週推出全新視覺識別設計，積極強化三階行動力，讓「港湖除銹」執行罷免行動能更加有活力、有辨別度。

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