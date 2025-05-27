重申嚴格監督興達電廠 陳其邁質疑：台中15％電力靠外縣市

陳其邁強調「以高雄現在電力的發展來看，我們的電是措措有餘」。（記者葛祐豪攝）

2025/05/27 11:21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕核電全面退場後，台電興達、大林電廠接連啟動救援，有高雄民代指控「偷發電」；台電強調合法合規。對此，高雄市長陳其邁今天（27日）受訪強調，台電均按照作業程序先通知市府，市府也嚴格監督，空氣品質均符合標準，氮氧化物濃度14.5甚至只有台中煤電廠氮排放濃度的一半；陳其邁並反批，高雄市有33％的電輸送給其他縣市，台中市卻有15％的電力需由其他縣市供給。

針對台電發電紛爭，陳其邁今天上午於市政會議前受訪表示，他一直主張整個電力結構或電力改革，都必須注意到區域均衡。以去年為例，高雄市發了480億度的電，用了321億度，台中發了295億度的電，但卻用了350億度；換句話說，高雄市有33％的電輸往其他縣市，台中市卻有15％的電力需由其他縣市供給。

請繼續往下閱讀...

陳其邁說，在整個電力需求部分，「以高雄現在電力的發展來看，我們的電是措措有餘」，站在均衡台灣立場，希望縣市如果要自己發展產業，提供民生用電，也應相對負起責任，「不可能說長達四、五十年來，高雄市拚命發電，污染留給地方，這對高雄市來講是不公平的」！

他強調，在整個電力發展來看，台電既然機組已經由除役轉為備載，包括興達電廠1、2、3、4號機組，及大林的5號機組，都已經轉為備載情況下，就必須嚴格遵守法令；依空汙法規定，如果是轉備載，一年最多在緊急備用狀況下，僅能發電720小時，而且第一季、第四季不能發電，市府均要求台電嚴格遵守。

陳其邁指出，過去轉為備載，核定權是按照電業法57條，是經濟部的核定權，並不是地方政府同意範圍，但申請展延操作許可，權力是在地方政府，台電在申請展延時，所有變電廠包括大林5號機申請展延，市府都不同意；主要是希望台電能嚴格遵守法令規定，如果在72小時在緊急狀況裡，台電違反相關規定，市府則無法接受。

陳其邁重申，過去在備載機組運轉時，大概2、3天前，台電就會按照作業程序，先通知高雄市政府，市府也會嚴格監督。以這幾天的空品來看，在台電備載機組運轉時，平均氮氧化物濃度大概14.5，遠低於高雄電力事業加嚴排放標準值以下，是台中幾座燃煤電廠氮氧化物平均排放濃度的一半左右；空品的監測pm2.5也大概落在7到17（良好等級範圍），AQI（空氣品質指標）符合綠色到黃色燈號範圍裡，市府會持續監控空品狀況，確保台電的電廠運作必須符合環保及安全相關的法規。

媒體問到，興達電廠3號機與4號機的除役時間，中央與地方似乎不同，陳其邁回答說，這是市府之前就向台電提出的要求，希望今年年底3號機跟4號機要如期除役，這是市府一貫立場，沒有改變，他已經講過很多次了，要求台電必須做到。

高雄市環保局說明，依去年興達電廠燃氣機組更新改建計畫之環評承諾，3、4號燃煤機組轉成備用後，每年第1、4季不可啟動。當備轉容量率低於8％時，台電始可啟動3、4號備用機組，備載容量率低於6%時，始可啟動大林5號備用機組，且單一備用機組每年運轉時數不得超過720小時。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法