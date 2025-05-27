京華城爆案外案遭檢調搜索 吳靜怡列京華城土地交易案時程

威京集團主席沈慶京又因京華城購物中心買賣案成為被告之一。（資料照）

2025/05/27 11:02

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中石化旗下鼎越開發購買京華城土地涉違證交法。北檢昨天指揮調查局兵分20路搜索，約談中石化董事長陳瑞隆、前董事長林克銘等人。檢察官今天凌晨諭令林克銘500萬元交保、陳瑞隆200萬元交保。對此媒體人吳靜怡表示，柯文哲涉嫌圖利京華城，沈慶京爆出香港公司藏黑金！

吳靜怡在臉書PO文表示，台北地檢署昨日針對中石化部分展開新一輪調查，搜查20處地點，約談22人，包括中石化現任董事長陳瑞隆、時任獨立董事朱雲鵬等高層，調查重點包括證券交易法違規及特別背信罪，由朱亞虎擔任董事長的鼎越開發，初始資本額僅100萬元，之後由母公司中石化增資參與標案，以372億1萬元得標，高於第四次標售底價342億元，甚至超出興富發先前出價300億元，此交易被質疑為中石化透過子公司高價自購土地，形同「左手賣右手」，可能損害公司財務！

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吳靜怡指出，交易完成後，京華城公司資本額迅速減至100萬元，部分資金疑似流向香港公司，用於清償沈慶京的私人債務，此舉顯示交易可能涉及不當利益輸送，而非單純市場行為，檢調應追查香港公司在金流中的具體角色，有沒有可能成為沈慶京的「私人金庫」，香港公司的設計疑似在交易中扮演關鍵角色，但其資金流向細節尚未完全明朗，這些資金會不會與沈慶京涉嫌換取容積率放寬有關，目前相關證據仍在調查中，京華城土地交易案的時程顯示，從土地交易到司法調查，案情逐步擴大，涉及多方利益衝突。

吳靜怡列出相關時程如下：

1987年威京集團購入京華城土地（原唐榮鐵工廠舊址），為後續開發奠定基礎。

2001年京華城購物中心開幕，成為台北地標。

2010年威京集團申請土地使用分區變更，提出捐地條件以增加容積率，開始與北市府交涉。

2018年監察院確認京華城容積率為560%。

2019年京華城購物中心關閉，宣布拆除改建。

2019年9月25日中石化子公司鼎越開發以372億元標下京華城土地，標價高於底價30億元，引發涉嫌「左手賣右手」，鼎越初始資本僅100萬元，後由中石化增資參與標案，交易過程不透明。

2021年台北市政府核定京華城額外20%容積獎勵，加上30%容積移轉，總容積率從560%提升至840%，增加面積市價約400億元，引發圖利爭議。

2021年11月1日台北市政府正式公告核定兩成容積獎勵，隔日京華城將土地移轉登記給鼎越 。

2022年5月25日鼎越向北市府送件申請建築執照。

2022年8月8日京華城公司決議與鼎越分潤50%，利益由威京與京都公司對分。

2022年9月15日鼎越依買賣合約支付第一期預付款5億元，京華城將2.5億元以「外部協辦顧問報酬」名義分給威京及京都各1.25億元；檢方查出，沈慶京帳戶於同月15日、21日分別兌現3000萬元支票，部分資金轉入個人戶頭，疑似涉及行賄。

2022年10月18日北市府都市發展局核發京華城建照，時間點與沈慶京提領現金1600萬元高度吻合。

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