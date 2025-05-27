朱立倫、高虹安新竹合體反罷免 周軒：黨主席之路到尾聲

新竹市藍營反雙罷宣講，國民黨主席朱立倫（前排中）與新竹市長高虹安（前排左）、立委鄭正鈐（前排右二）再度合體。（資料照）

2025/05/27 10:31

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市國民黨立委鄭正鈐與原民眾黨籍的市長高虹安面臨雙罷免進入第三階段危機，國民黨主席朱立倫26日下午與貪污有罪停職的高虹安與被控包庇暴力討債集團的鄭正鈐同台，藍白合體並肩反罷免。對此，政治工作者周軒表示：「朱立倫的國民黨主席之路也到尾聲了，當年出賣同志想換自己的政治利益，偷雞不著蝕把米。」

周軒在臉書PO文表示，朱立倫到新竹市找了鄭正鈐，當然是要幫忙「反罷免」，但旁邊還站了高虹安，那個因為貪污一審有罪、現在停職中的新竹市長，不知道大家還記不記得，當年一開始爆料高虹安的案子的，就是國民黨的新竹市長候選人、老議員林耕仁。

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周軒指出，朱立倫選擇放生自己國民黨提名的候選人，找時任民眾黨主席柯文哲眉來眼去，於是國民黨新竹市基層大分裂，票灌給高虹安，林耕仁黯然輸掉選舉，但「世事總是無常，有句話說你選擇逃避的，總有一天，上天會逼你再面對一次」，於是朱立倫只能幫高虹安宣傳反罷免了。

周軒續指，只不過高虹安現在有案在身，早已不是那個當年「郭台銘柯文哲推薦的『理工女』了」，「朱立倫的國民黨主席之路也到尾聲了，當年出賣同志想換自己的政治利益，偷雞不著蝕把米」。

周軒直言，高虹安主政下的新竹市也變了，「路邊的草都長這麼高了」，人事已非，「當年也有一個市長，創造驚奇當選後，一年不到，他主政下的城市，草就紛紛冒出來了，這個市長後來被他的市民用罷免趕下台了」。

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