沈慶京再列被告 黃帝穎：他將面臨遭連根拔起的重大法律困境

律師黃帝穎。（資料照）

2025/05/27 10:14

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕涉行賄前民眾黨主席柯文哲的威京集團主席沈慶京，另涉威京集團主席沈慶京疑主導集團旗下中石化的子公司鼎越公司，標下關係企業京華城公司所有的京華城購物中心土地標售案，疑有「左手換右手」之嫌，且部分款項疑解決沈的私人債務；台北地檢署昨指揮調查局北機站發動搜索。對此律師黃帝穎分析沈慶京將面對二大法律困境。

黃帝穎在臉書PO文表示，沈慶京慘了，證交法特別背信罪比行賄罪更難承受，檢調兵分20路搜索威京集團旗下中工等公司，追查京華城土地鼎越開發以高於市價30億元得標等涉證交法非常規交易、特別背信等罪。

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黃帝穎指出，第一，沈慶京涉案刑度直線上升，特別背信罪七年以上徒刑，比行賄罪更重，依據證券交易法第171條第2項規定，特別背信罪「因犯罪獲取之財物或財產上利益金額達新臺幣一億元以上者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣二千五百萬元以上五億元以下罰金。」沈慶京目前被起訴的違背職務行賄罪，處一年以上七年以下有期徒刑，最重七年徒刑。但證交法特別背信罪是七年以上徒刑，也就是低消七年徒刑，沈慶京的刑責直線上升。

黃帝穎續指，第二，沈慶京面臨解任董事危機，行賄罪不會有董事解任問題，但證交法特別背信罪就有解任董事危機，沈慶京涉犯證交法特別背信等罪，面臨金管會或股東訴訟裁判解任董事風險。這對沈慶京才是遭連根拔起的重大法律困境。

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