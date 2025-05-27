拉攏台生豪華行程曝光！ 中國從社群下手 高調展示落地招待

Threads有帳號專門PO招攬訊息，一天2至5則，甚至明目張膽的PO出招待行程。（記者楊心慧翻攝）

2025/05/27 06:21

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獨家》赴中參賽即得獎？台灣學生揭中國比賽「統戰套路」

〔記者楊心慧／調查報導〕中國常假借交流名義行統戰之實，尤其鎖定在台學生赴中參與具政治意圖交流營隊，或舉辦各式比賽，除由台灣的學校老師、同學等邀請赴中國參加，如今更名目張膽的利用社群軟體，大量PO出落地招待的內容，相關帳號還不時PO出兩岸統一的美好，藉此達到統戰目的。

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據調查發現，中國給台灣學生住的飯店都不差，如Threads有帳號公然PO出「江蘇活動」，行程就包含五星級的宿遷恆力國際飯店、長州武進九洲喜來登酒店、度假酒店－天目湖賓館，並參觀中華恐龍園、常州規劃館、天寧寶塔、春秋淹城遺址、理想汽車常州基地、天目湖山水園、遊覽南山竹海等，參加的人只需負責機票費用。

另外，「貴州活動」也是落地招待，七天行程住觀山湖區上善酒店、惠水縣漣江大飯店、丹寨縣迎賓館、貴陽機場智選酒店 ，並參觀貴州五彩黔藝民族服飾館、考察貴州省對台交流基地「中國陽明文化園」、參觀貴州省博物館、貴州省大資料展示中心、青岩古鎮、布依族村落「好花紅村」、天文體驗館、三都縣參觀水族博物館、中國鳥籠之鄉卡拉苗寨。

中國行程多為七天六夜的旅遊行程，費用極度便宜，有些僅需負擔機票，有些僅需要台幣幾千元，甚至還有標榜不用費用的行程，條件大多都屬寬鬆，如40歲以下、有台胞證即可參加。

除此之外，甚至還會PO出在中國念書的台灣學生訴說反台獨的影片，並宣揚兩岸一家親、兩岸和平統一的理念，背後用意是透過親中言論洗白中國形象，進一步削弱台灣青年的主體意識。

中國廣東的龍舟競賽，也被列入低價招待團的行程。（法新社）

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