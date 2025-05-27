獨家》赴中參賽即得獎？台灣學生揭中國比賽「統戰套路」

中國近年常舉辦兩岸學子競賽，卻包藏了統戰手法。示意圖。（美聯社資料照）

2025/05/27 06:15

〔記者楊心慧／調查報導〕中國近年常舉辦兩岸學子競賽，以高額獎金及可赴中國「研學」方式， 吸引台灣學子報名，有曾參加中國比賽的學生現身說法指出，參賽後才發現，只要參加就能得獎，根本就是「內定」台灣選手通通有獎，過程中還會安排參觀及吃喝行程，宣揚中國的美好，明顯就是以交流之名，行洗腦之實的統戰套路。

陸委會本月13日公布中共拉攏台灣青年的七大手法，包括學術交流、獎勵措施、優惠門票、網紅特訓、各式競賽、企業實習，直指是「名為惠台實為惠中」、「口惠而實不至」的青年統戰。

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記者進一步調查發現，中國利用抖音、Threads、微信、Line等社群軟體招攬台生，如Threads有帳號專門PO招攬訊息，一天2至5則，甚至明目張膽的PO出招待行程，表明只需負擔機票或是百元至千元台幣報名費，部分招攬還標榜完全不用錢。

有帳號就PO出不收費的「螺絲粉」培訓營及旅遊行程，日期為7月4日到10日，7天僅一天學習製作螺絲粉，其他都是旅遊行程，40歲以下、有台胞證即可參加，結訓測驗合格還能獲專項職業能力證書，不需繳交任何費用。

至於競賽的部分，主要有徵文、拍片、攝影、畫作、設計等，更會透過台灣學校的老師或學長姐，邀請學生過去參賽。

曾參加過相關比賽的一名台灣私立大學學生表示，有次學校老師問他要不要去中國參加比賽，還可以去參觀、吃吃喝喝等，參加比賽後發現，一開始會號稱兩岸選手經過千人海選，最後篩出十六強匯聚決戰，其實就是內定這批台灣選手得獎，而參賽的許多學生回台後大多也會分享好玩之處。

此名學生表示，其實不少比賽都有某省台灣辦公室的影子，中共進行落地招待會吃好喝好，台灣學生易被洗腦，還會覺得中國很進步，但實際在中國生活後就會發現事實不是如此，如中國數位支付很方便，但其實有個資問題，號稱街上有監視器、犯罪無所遁形，但中國仍詐騙多，還有不少失蹤人口，卻遲遲破不了案。

另外，中方還常邀大專院校老師以夏令營為名帶學生訪中，全程落地招待或用便宜價格吸引學生，部分學生就會想嘗試，在參訪後甚至還會開放條件優渥的中國企業實習缺，吸引台灣學生申請。

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