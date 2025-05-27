館長前進中國會「被押走」？矢板明夫搖頭：變統戰樣板

館長宣布將要去中國。（圖翻攝自「館長惡名昭彰」YT）

2025/05/27 00:55

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕多年前口口聲聲高喊反共的網紅「館長」陳之漢，近期卻多次在直播稱讚中國建設、中國品質好棒棒，本月25日還突然宣布自己將前往中國走走看看，到時候會全程直播證明自己沒有收錢，也不怕「被消失」，還說他要去當「和平大使」，引發熱議。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫吐槽，「從他踏上中國土地的那一刻起，中方給他安排的角色，一定不是『和平大使』，而是『統戰樣板』！」

矢板明夫26日深夜在臉書發文，「今天有一條新聞引起了熱議。支持民眾黨柯文哲前主席的館長陳之漢，突然宣布正在計劃『前往中國』。他強調，到中國以後，將全程開直播，用行動證明自己沒有收錢，也沒有任何官員會『押他走』。他還激動地表示，台灣是一個民主法治的社會，但「柯文哲不也在裡面嗎？」他在自己的YouTube頻道說『台胞證也在辦理當中』，同時強調，自己將去扮演『和平大使』。」

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小朋友將揮舞鮮花喊 「陳伯伯，您回來了」

矢板明夫直言，「館長要不要去中國，是他的自由。但是，按照我多年對中國觀察的經驗，從他踏上中國土地的那一刻起，中方給他安排的角色，一定不是『和平大使』，而是『統戰樣板』。中方一定會透過館長中國行的點點滴滴，向台灣的年輕人、尤其是小草們，證明『中國人民是熱情好客的』、『中國是自由的』、『台灣是沒有自由民主法治的』、『民進黨是邪惡的』等等。」

他接著嘲諷，「館長如果踏上中國的土地，當然不會被『押走』，反而很可能會受到熱烈歡迎。說不定還會有一群塗著紅臉蛋兒的小朋友，揮舞著鮮花大喊『陳伯伯，您回來了』」。最後矢板明夫表示，「不過這只不過是一時的表面現象今天，有很多台灣人被以莫須有的罪名在中國失去了自由，就連在小型集會講解四書五經的一貫道年邁道親，中國也不放過。一旦『統戰樣板』失去了價值，中國會毫不猶豫地秋後算帳。」

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