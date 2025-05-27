傅崐萁親自送車有啥好驚訝？在地人：上回是因為蕭美琴

26日清晨六點多，傅崐萁在吉安鄉長陪同下，在出遊的遊覽車上「送車」宣傳，鄉親看到傅一早出現都相當驚訝。（民眾提供）

2025/05/27 00:43

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁被視為掀起大罷免浪潮的「首惡」，但被稱為「花蓮王」的他，原先罷團並不被看好能夠成功拉下他，怎料後續一階提議順利過關，二階送件連署達成率更高達169％，在全國名列前茅，跌破外界眼鏡。傅崐萁也明顯急了，近期趕忙「回防」花蓮。本週一清晨才6點多，有花蓮鄉親發現傅崐萁竟然現身替出遊的遊覽車「送車」，讓鄉親非常驚訝，直呼「破天荒」！在地人透露，上次看到傅崐萁這麼積極跑行程，是2020年第10屆立委選舉對決現任副總統蕭美琴。

罷免傅崐萁勢頭越燒越旺，傅崐萁近期經常利用縣府、各鄉鎮舉行的活動，上台宣講自己在立法院的「政績」，例如要求中央廣發1萬元、爭取161億元要為花蓮發送福利等，還特別製作印有政策宣導文宣的大扇子給花蓮鄉親，積極想催出反罷免票。日前還出現傅崐萁出席地方民眾婚禮喜宴致詞，卻發表冗長的政治宣傳，求大家讓他「做滿4年」的影片，引發大批網友嘲諷。

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而今又有在地鄉親捕捉到傅崐萁親自現身替包車出遊的民眾「送車」，26日清晨才6點多，傅崐萁在吉安鄉長游淑貞陪同下登上出遊的遊覽車「送車」宣傳，除了祝福鄉親鄉親旅遊平安、順利，還是一直在宣傳自己「為花蓮做了多少事」。鄉親們一大早就看到傅崐萁出現非常驚訝，直呼「破天荒！比選舉的時候還勤！」，並拍下這難得一見的畫面，引發外界熱烈討論。

有些鄉親私下表示，以前選舉期間，也沒看過傅崐萁大清早來送車；另外也有常跑紅白帖的議員助理說，最近遇到傅崐萁親自跑殯儀館拈香的機率大增，不管大小攤都親跑，真的是很勤，大批網友調侃「真的是怕了」。

在地粉專社群「花蓮新世代青年聯盟 曙光計劃」昨（26）日發文，「為什麼說傅崐萁去送車是史無前例？傅崐萁一直以來在花蓮選舉都是躺著選，唯一一次看到他在掃街，是他剛關出來跟蕭美琴選的時候。那時候國民黨也有推派一位候選人『黃啟嘉』，傅崐萁炒股被判刑剛關出來形象不佳，兩個藍的又會分票，但傅崐萁還是不管黨內同志，他堅持要選，所以當時蕭美琴爭取連任非常有望。」

「那時候氣氛非常好，美琴這邊的士氣非常高昂，任內的政績跟服務也做得大家都讚賞，選前的民調做出來也相當漂亮，一路到選前的一個禮拜……傅崐萁竟然出現在競選車上掃街拜票！太神奇了，活久見，竟然連在花蓮躺著選的傅崐萁，都要風吹日曬的在外面掃街拜票？這時美琴陣營這邊有人登高一呼！傅崐萁要倒了！這一次穩了！可也許是鬆懈了，結果美琴票開出來差7000票，還是輸給了傅崐萁。」

粉專慨歎：「不知怎麼的，花最多時間幫忙解決最多問題的某選區，票開出卻輸傅崐萁，於是花蓮鄉間就流傳一句話，『有事蕭美琴，票投傅崐萁』。之後在花蓮就完完全全的落入傅崐萁手中了，無論黨派再也沒有人可以挑戰他，他也用盡一切所能來打壓，所有可能對他有威脅的人、事、物。」

接著粉專表示，「但是傅崐萁機關算盡都沒想到，這樣看似把持穩固的花蓮，鄉親們竟然可以挑戰他，還準備進入第三階投票要把他拉下來開除！甚至掀起了全台灣的大罷免浪潮，向共產黨Say NO！傅崐萁要倒了！他真的快要倒了！連送遊覽車這種機會都不放過跑去蹭，看有多慌多緊張就知道。」

「但是我們要記取歷史的教訓！絕對不能夠大意或鬆懈，一定要堅持到最後，直到票開出來他確定被高票罷免之後！然後我們就能夠抬頭挺胸了！我們將會是光榮的花蓮人，我們完成花蓮縣史上第一次的罷免成功，我們跟其他台灣人一起用民意讓世界知道，台灣人不接受共產主義！台灣是台灣人的台灣，花蓮是花蓮人的花蓮，大罷免！大成功！」

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