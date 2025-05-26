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    賴總統宣示成立主權基金後 政院首開跨部會會議

    總統賴清德於520就職週年談話宣布，政府將成立主權基金，打造國家級投資平台。行政院旋即動起來，23日召開首次跨部會會議，會中決議暫由國發會召集相關單位研商。（資料照，記者陳志曲攝）

    總統賴清德於520就職週年談話宣布，政府將成立主權基金，打造國家級投資平台。行政院旋即動起來，23日召開首次跨部會會議，會中決議暫由國發會召集相關單位研商。（資料照，記者陳志曲攝）

    2025/05/26 22:26

    〔記者鍾麗華／台北報導〕總統賴清德於520就職週年談話宣布，政府將成立主權基金，打造國家級投資平台。行政院旋即動起來，23日召開首次跨部會會議，會中決議暫由國發會召集相關單位，針對財源、規模、監理與專法等研商，至於初步架構何時出爐，將視討論進度而定。

    政院人士表示，外界高度關注主權基金議題，行政院長卓榮泰在立法院備詢時也表示會以積極態度應對，政院已請國發會、央行及財主單位共同列出具有前瞻性及必要性的專案以及立法規劃，再研議後續推動與進行方向。

    該名人士指出，包括國發會、央行及所有財主單位都同步準備專案中，目前暫由國發會召集各相關單位共同研議。由卓揆近日公務繁忙，幕僚單位也持續努力安排卓揆聽取報告，相關研議進度將在定案後適時對外說明。

    美國祭出關稅戰，主權基金是否會用於擴大對美投資，外界高度關注。賴總統在520談話回應媒體提問時表示，政府現在提出主權基金的規劃，是基於國際經濟戰略布局，要因應整個國際經濟情勢變化，未來會通過立法，由政府掌握，主要是對外投資，還有協助國內產業在全球布局，現在是一個非常理想的時刻。

    不過，對於主權基金的主管機關、財源籌措等，各部會間仍有歧見，央行上週在立法院答詢時強調，不應該由央行主導，且不宜由外匯存底直接無償撥用。財政部則認為，歲計賸餘水位其實沒有那麼高，且現行公共債務法也無涵蓋可以透過發債挹注主權基金的規定，所以如果是要發債的話，須有專法規範。

    國發會則認為，主權基金財源，包括外匯存底、歲計賸餘、發債等三種方式都有其可能性。若動用外匯存底會採有償方式，未來會設立專法，並成立專責機構，主權基金和國發基金會並行互補。國發會也強調，決定成立主權基金目的是強化台灣產業競爭力，不是要扶植任何國家。

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