英國工黨台友會訪台 蕭美琴：台英在AI領域有極大合作空間

副總統蕭美琴今接見英國工黨台友會訪問團，期盼兩國持續提升貿易夥伴關係，並在人工智慧領域進一步合作發展。（總統府提供）

2025/05/26 21:23

〔記者陳昀／台北報導〕副總統蕭美琴今接見英國工黨台友會訪問團，感謝長期對台灣的關注與友誼，倡議深化雙邊經貿合作，並支持台灣有意義參與國際組織，期盼兩國持續提升貿易夥伴關係，並在人工智慧領域進一步合作發展，英國目前是全球第三大AI市場，台英雙方在該領域將有極大合作空間。

訪賓包括英國國會下議員彌蘇拉（ Navendu Mishra）、阿里（Tahir Ali）、芭克（Paula Parker）、芙妮絲（Gill Furniss）及奈史密斯（Connor Naismith）等人，由外交部次長吳志中及英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）陪同，國安會副秘書長林飛帆也在座。

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蕭美琴首先感謝訪賓長期以來對台灣的關注與友誼、支持台灣與英國人民之間的夥伴關係，並在英國國會中持續倡議深化雙邊經貿合作，以及支持台灣有意義地參與國際組織。

蕭美琴指出，現在是5月，正是台灣年復一年爭取參與世界衛生大會（WHA）的艱難時刻，台灣至今仍遭到不公平的排除，無法向全球貢獻在醫療與公共衛生領域的專業與經驗，但我們仍要感謝英國與訪團友人對台灣參與國際公共衛生事務的支持。

蕭美琴提到，感謝英國長期關注台海以及印太地區的和平穩定，也感謝英國歷屆政府皆強調台海和平穩定攸關全球繁榮的重要性，此一立場多次在G7等高層峰會清楚表達。蕭也肯定英國持續透過實際行動，如在印太地區進行自由航行，展現對區域和平穩定與全球利益的支持。

蕭美琴認為，儘管台灣與英國位處世界不同地區，雙邊夥伴關係在近年顯著成長。台英雙方推動的提升貿易夥伴關係協議（ETP）即是兩國經貿關係中一項重要里程碑。我們期待與英國經貿部門合作，推動在數位貿易、雙向投資、淨零碳排與能源轉型等重要領域的進展。

蕭美琴表示，台灣期盼在全球科技供應鏈中持續扮演重要角色，尤其在人工智慧基礎建設與科技發展方面具備強大潛力，這不僅關乎我們與美國的關係，也與英國息息相關；英國目前是全球第三大AI市場，台英雙方在該領域將有極大合作空間。

副總統蕭美琴今接見英國工黨台友會訪問團，期盼兩國持續提升貿易夥伴關係，並在人工智慧領域進一步合作發展。（總統府提供）

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