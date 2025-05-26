高虹安、鄭正鈐「秀政績」反罷免 林志潔：活在平行時空？

新竹市藍白合體反罷免，新竹市雙罷免總部發言人林志潔酸涉貪停職的市長高虹安與立委鄭正鈐是活在平行時空，無視城市的市容到處是雜草叢生及治理敗壞景象。（林志潔提供）

2025/05/26 21:33

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市貪污有罪遭停權的市長高虹安與涉嫌包庇暴力討債集團的國民黨立委鄭正鈐，今天下午再度藍白合體反罷免。新竹市雙罷免總部發言人林志潔說，高是停權市長，自稱治理新竹市的績效良好，鄭則說為新竹爭取權益。她想說的是，這兩人是活在平行時空嗎？還是視力不佳需要治療，看不到各種竹市的治理亂象？

林志潔說，高是停權市長，其市政評比連續2年全國倒數，各種工程流標跳票延宕；而鄭正鈐親共賣台，凍結刪減國防經費，更不當動員外籍人士反罷免，涉嫌包庇地下金融和組織犯罪，還積欠詐騙集團債務。藍白確定所謂治理績效良好，幫新竹市爭取權益，是在講自己嗎？

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她指出，現在竹市市容衰敗，處處雜草比人高，已被譏笑可改名為雜草市，她光是今天在新竹市的人行道及公園和停車場就看到到處雜草茂盛，無人管理的情形，城市市容如此髒亂，加上許多地方下雨就積淹水，但兩人卻吹噓這樣的績效？

林志潔呼籲，涉貪被判刑的高虹安與涉案的賣台立委鄭正鈐應停止說謊，挖土或掛詐騙看板，無助於掩飾2人荒腔走板的行徑及治理無方的窘境。罷免是因為市民不忍心所居住的城市頹傾，不忍心所愛的國家被傷害。

林志潔強調，罷免是因為愛，不是因為恨。只有大罷免，護台灣，更籲大家三階投下同意票，罷免涉貪市長及不適任立委。

新竹市藍白合體反罷免，新竹市雙罷免總部發言人林志潔酸涉貪停職的市長高虹安與立委鄭正鈐是活在平行時空，無視城市的市容到處是雜草叢生及治理敗壞景象。（林志潔提供）

新竹市藍白合體反罷免，新竹市雙罷免總部發言人林志潔酸涉貪停職的市長高虹安與立委鄭正鈐是活在平行時空，無視城市的市容到處是雜草叢生及治理敗壞景象。（林志潔提供）

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