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    首頁　>　政治

    吳靜怡要蔣萬安教好 徐巧芯：發反罷免文宣沒有行政不中立問題

    國民黨立委徐巧芯被指違反行政中立，發放反罷免文宣。（取自徐巧芯臉書）

    國民黨立委徐巧芯被指違反行政中立，發放反罷免文宣。（取自徐巧芯臉書）

    2025/05/26 20:51

    〔記者何玉華／台北報導〕面臨罷免投票的國民黨立委徐巧芯，日前在松山區擺攤發送反罷免文宣，政治評論員吳靜怡指徐巧芯未經里長同意，和國民黨黨工擺起「不同意」文宣，明顯違反活動行政中立，請徐巧芯依法申請路權、集會遊行；吳靜怡說，「麻煩蔣萬安市長教好徐巧芯立委，難道守法對於國民黨就很難嗎？」徐巧芯今（26）受訪說，她在外面發，沒有行政不中立的問題，還說若有覺得行政不中立，歡迎提告。

    全國大罷免進行得如火如荼，復盛里公告辦公室四周，乃至公園全區，皆為行政中立區，禁止所有類似選舉宣傳的文宣，如有發現，所有鄰長都應勸導或知會里長。吳靜怡指出，徐巧芯未經里長同意，在鄰近里辦公處的住家樓下，和國民黨黨工擺起「不同意」文宣，明顯違反活動行政中立造成里困擾。

    吳靜怡說，已經有許多居民反應並向蔣萬安市政府檢舉，徐巧芯申請了700多個場次場地，不要在住家附近亂，造成居民不滿，要求她應依照法規聲請路權、集會遊行，「麻煩蔣萬安市長教好徐巧芯立委，難道守法對於國民黨就很難嗎？」

    徐巧芯反駁，復盛里每年都會辦端午活動，大家都會發放小物，她是在外面發，沒有行政不中立的問題，若里長辦活動只讓特定人進去，其他人都不能進去，那才有行政不中立的問題；強調里上固定有辦活動，發什麼東西給民眾，都是她的自由。還說若覺得有行政不中立，歡迎提告。

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