竹市藍白合體反罷免 楊玲宜：3個臭皮匠弄垮五星市政

新竹市藍白合體反罷免，民進黨市議員楊玲宜：藍白果真急了，但也激起竹市民的憤怒與不滿，號召大家罷免投同意票。（國民黨提供）

2025/05/26 20:49

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市國民黨與民眾黨今天再度合體反罷免，國民黨主席朱立倫與黨籍立委鄭正鈐和涉貪停職的市長高虹安一起反罷免，民進黨市議員楊玲宜則說，藍白真的急了！對三階投票是如此沒有信心。且朱立倫、鄭正鈐、高虹安3人齊聚，3個臭皮匠弄垮曾是五星市政的新竹市。朱立倫當初提名林耕仁為新竹市長候選人，如此視之為棄子，朱立倫向地方派系投降，向昔日政敵輸誠，身為國民黨黨主席卻是如此窩囊。

楊玲宜說，藍白這場反罷免宣講，只是凸顯高虹安對三階投票的沒信心，現在更傳出，如果高虹安與鄭正鈐被雙罷成功，兩人將會交換位子、各自轉換跑道，高虹安將會參選立委補選，鄭正鈐將會代表參選2026新竹市長，新竹市對高鄭兩人來說，就是一場權力遊戲，看在新竹人眼裡是如此的不堪。

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楊玲宜說，代理市長邱臣遠並沒有高虹安口中所說的具有民意代表的基礎，依舊是任由涉貪被停職的高虹安指使擺佈，這樣的市府有比較好嗎？更別提高虹安提拔的民政處長怒罵罷團與市民是白癡、是有毒的一氧化碳，如此高傲的態度，新竹人如何忍受？！

她說，今年初，藍白立委聯手統刪行政院636億元預算，讓竹市地方補助款近9.8億元受到減列，去年更是因市府團隊的行政怠惰與效能不彰，讓原本核定的中央補助款被收回與減列共計12億餘元。

高虹安與鄭正鈐要真正檢討的是，為何會有如此多的市民對市政不滿與憤怒，而這樣的憤怒就是要在三階投票投下同意票，唯有罷掉高虹安與鄭正鈐，才能讓市政恢復正軌。

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