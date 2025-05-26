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    台中3藍委罷團還在衝連署 二階審查最新進度曝

    台中罷藍委6罷團二階連署審查最新進度曝，台中市選委會預計這2天送中選會。（記者蘇孟娟攝）

    台中罷藍委6罷團二階連署審查最新進度曝，台中市選委會預計這2天送中選會。（記者蘇孟娟攝）

    2025/05/26 20:25

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市罷免國民黨6名立委的罷免二階連署全送件後，還有3個罷團持續收件衝過安全門檻，二階連署審查最新進度曝，台中市選委會指出，目前各團二階連署書正由各區戶政事務所審查中，預計這兩日會送台中市選委會再審查確認，依罷團送件時間，預計6月14日及15日前將結果送中選會核定後公告。

    罷免國民黨台中市立委包括第2、3、4、5、6、8選區的括顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣等6個罷團，已在5月5日及5月6日分別送交罷免二階連署書給台中市選委會，但包括中2罷顏寬恒、中3罷楊瓊瓔及中8罷江啟臣的罷團因未過安全門檻，迄今仍持續收件中，相關審查進度引關注。

    台中市選委會副總幹事陳佩玉指出，依規定二階連署書須在40天內完成審查，目前各罷團送交的連署書仍由各區戶政所查對連署資料中，目前尚無法確認各區的查對結果及補件狀況。

    陳佩玉說，各區戶政所預計這兩天會將查對結果送到台中市選委會，市選委會須另召開會議審議戶政所查對的資料情況，經確認後報給中選會核定公告，依規定在二階連署書送件後，須在40天內完成審查，5月5日及5月6日送件的選區各預計在6月14日、6月15日前送交中選會核定後公告。

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