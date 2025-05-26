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    卓榮泰主持道安會報 宣示推動「道安三支箭」

    行政院長卓榮泰今（26）日主持「中央道路交通安全會報」。（行政院提供）

    行政院長卓榮泰今（26）日主持「中央道路交通安全會報」。（行政院提供）

    2025/05/26 20:09

    〔記者鍾麗華／台北報導〕新北市三峽區北大國小校區外發生重大交通事故，行政院長卓榮泰今（26）日主持「中央道路交通安全會報」時再度表達痛心，並宣示將依規劃期程推動「道安三支箭」，包括：路口停止線與行穿線淨距修正為2至3公尺、強化路口行人穿越道照明，以及推動汽車車窗黏貼隔熱紙可見光透過率管理等，以打造安全的用路環境。

    卓揆在聽取交通部「道安三支箭辦理情形」專案報告後表示，道安第一支箭「路口停止線與行穿線淨距修正為2～3公尺」，可增加車輛緩衝距離，提升行人安全，請交通部會同內政部，如期於今年6月底前完成發布。此外，針對目前淨距不足1公尺的路口，卓揆請交通部公路局及各地方政府一起合作，依交通部規劃時程辦理改善工作。

    針對道安第二支箭「強化路口行人穿越道照明」部分，卓揆責成交通部公路局依預定期程，推動強化路口行人穿越道照明工作，並持續追蹤路口雙色溫試辦成效，作為推廣應用的參考。另責成內政部國土管理署及交通部公路局在辦理「永續提升人行安全計畫｣補助地方案件時，請地方檢討路口照明是否充足，納入整體路口改善計畫辦理。

    有關道安第三支箭「推動汽車車窗黏貼隔熱紙可見光透過率管理」部分，卓揆表示，汽車車窗及擋風玻璃明暗程度，對於行車視野辨識及操作能力皆有關聯，請交通部持續與相關單位及利害關係人溝通並凝聚共識，依規劃期程公布安全指引，逐步提高國人對於隔熱紙可見光透過率的認識，早日爭取達成社會共識，以利推動法制化。

    卓揆強調，政府希望加速改善道路安全，並與地方政府共同合作推動道安改善措施。倘若地方政府於年度計畫中遭遇困難，中央可以統合處理，並由交通部研擬計畫，周延規劃相關事項，再請地方政府配合執行，避免造成地方負擔。

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