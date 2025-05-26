原中籍人士繳附喪失原籍證明說明會開跑 移民署提供一站式服務

原籍中國大陸人士是否曾經繳附過喪失原籍證明，可透過移民署立即查詢。（移民署提供）

2025/05/26 19:42

〔記者劉慶侯／台北報導〕移民署與大陸委員會、海基會及中華兩岸婚姻協調促進會，透過公私協力方式，共同舉辦「原籍中國大陸人士繳附喪失原籍證明」台北場說明會，首場並於北市中國文化大學建國校區舉行。移民署表示，陸續舉辦的其他場次，屆時提供一站式服務，歡迎踴躍參加

移民署表示，首場說明會現場有1位中國籍配偶反映，因為已來台多年，忘記是否曾繳附喪失原籍證明，移民署人員立即當場示範該署全球資訊網「通知繳附喪失原籍證明專區」所提供的「喪失原籍註記查詢」服務。

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移民署說，當事人只要輸入身分證字號及出生日期等資訊，就可以馬上查詢移民署資訊系統是否已註記繳附喪失原籍證明。其他參加說明會的民眾，也紛紛拿起手機立即操作查詢，大呼好方便。

為了讓更多民眾就近參加，移民署與大陸委員會、海基會接下來將陸續前往高雄市、台中市、臺東縣及花蓮縣舉辦說明會。

移民署表示，移民署全球資訊網「通知繳附喪失原籍證明專區」已提供申請書、具結書、申請流程、諮詢管道及問答集圖卡等資訊，請收到通知的民眾，儘快完成補繳喪失原籍證明或是申請以具結方式替代等配套方案，遇到窒礙難行問題，都可尋求政府協助。

移民署目前已規劃於6月上旬舉辦高雄場及台中場、6月下旬舉辦台東場及花蓮場，詳細時間及地點將公告於移民署「通知繳附喪失原籍證明專區」，歡迎民眾踴躍參加。

原籍中國大陸人士是否曾經繳附過喪失原籍證明，可透過移民署立即查詢。（移民署提供）

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