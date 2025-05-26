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    罷馬二階連署連志工也遭剔除 罷游連署不合格關鍵竟是「鳳」

    投一罷免馬文君的志工，冒雨在草屯街頭舉牌，請還未連署的民眾趕快來簽署。（「All罷馬」罷團提供）

    投一罷免馬文君的志工，冒雨在草屯街頭舉牌，請還未連署的民眾趕快來簽署。（「All罷馬」罷團提供）

    2025/05/26 19:20

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕全國最早被通知補件的投一罷免馬文君、投二罷免游顥罷團，遭剔除的份數多，罷馬志工比對發現，有不少符合規定卻遭剔除，連志工的也被判不合格；而罷游領銜人今天才收到紙本通知，正比對被判不合格的部分，初步發現名字有「鳳」字的皆遭剔除，關鍵在「鳥」上面有無加「一」，已緊急通知重簽。

    全國有31區國民黨籍立委罷免案二階連署書送件，其中投一馬文君、投二游顥罷免案，南投縣選委會23日快審完畢，當天中午電子公文即送到中選會，中選會23日也寄出補件通知書。

    住在草屯鎮的投一罷馬領銜人曾郁凱24日就收到通知，告知3817件不合格，須補件1720件；而住在竹山鎮的投二罷游領銜人林敬桐，則到今天才收到通知書，不合格4098件，須補件693份，因投二今天才收到通知，依規定收到通知文隔日起10天補件，投二補件截止時間應可比投一區慢兩天。

    投一罷馬被判定不合格數很高，投一志工以兩天時間比對遭認定不合規定的連署書，發現有不少符合規定卻被剔除，其中還包括該罷團志工簽的連署書，該罷團除了全力通知這些民眾補簽，努力衝新簽連署書外，另認為南投縣選委會審查標準混亂，明天將安排志工現身說明。

    投二罷游團隊因今天才收到中選會通知書，因此志工們正在比對不合格遭剔除的連署書，比對過的一小部分，發現名字有「鳳」字的民眾，其連署書幾乎皆遭剔除，志工們一看再看，才發現連署書簽名或蓋章的「鳳」字，「鳥」上加「一」，而身分證上的「鳳」字，「鳥」上面沒有加「一」。

    投二罷免立委游顥的志工，在草屯、南投交界處舉牌，對面正好是游顥與許淑華的大型看板。（「去游除垢」罷團提供）

    投二罷免立委游顥的志工，在草屯、南投交界處舉牌，對面正好是游顥與許淑華的大型看板。（「去游除垢」罷團提供）

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