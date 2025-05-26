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    王美惠罷免案涉死亡連署 領銜人10萬交保、限制出境

    嘉義地檢署。（資料照）

    嘉義地檢署。（資料照）

    2025/05/26 19:00

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕民進黨立委王美惠罷免案遭民眾告發有「死亡連署」情形，嘉義地檢署偵辦調查，今天到連署提議罷免王美惠的陳姓領銜人住家、辦公處等3地搜索，並傳喚陳男到案說明，檢方複訊後，諭知陳男10萬元交保，限制出境、出海。

    嘉義地檢署發言人江金星表示，檢察官林仲斌偵辦立委王美惠罷免案提議書涉嫌偽造案，今率多名檢察事務官，持嘉義地方法院核發搜索票，搜索罷免案陳姓領銜人住處、辦公室等3處，陳男經檢察官複訊後，認為犯罪嫌疑重大，不過沒有羈押必要，以10萬元具保，命其限制出境、出海。

    陳姓領銜人今年2月間以「愛嘉聯盟」名義，發起連署提議罷免王美惠，據中選會公布資料，第一階段送交中央選舉委員會共2505件，不合格713件，58件涉及「死亡連署」。

    陳姓領銜人曾表示，只是提醒王美惠要傾聽民意，連署資料都是各行各業民眾繳交，無法進行查證，不再發起第二階段罷免連署，罷免案未成立。

    日前王姓民眾委託律師陳澤嘉到嘉檢遞狀提告，控訴陳男提交的罷免案提議連署人，冒用他已經身故的妻子名義，控告陳男涉嫌偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌。

    檢方表示，接獲民眾告發後，隨即分案調查，今天是第二波搜索行動，包括「死亡連署」情形、連署人名單來源等偵辦細節待調查釐清。

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