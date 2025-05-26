謝龍介嗆罷團「生兒子沒屁眼」不認錯 郭國文：這就是國民黨水準！

國民黨立委謝龍介。（資料照）

2025/05/26 20:16

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委謝龍介近日幫台中藍委羅廷瑋站台宣傳反罷免時，竟脫口嗆罷團志工「生兒子沒屁眼」，引發輿論撻伐，怎料他非但不道歉，還辯稱遭斷章取義。對此，民進黨立委、台南市黨部主委郭國文跳出來痛罵有意選下屆台南市長的謝龍介，完全把國民黨沒水準、沒品德、沒羞恥的心態展現出來！

謝龍介昨天（25日）到台中市為中六選區同黨立委羅廷瑋宣講時，對罷團志工說出「生兒子沒屁眼」等羞辱字眼，招致外界砲轟。今天（26日）謝龍介非但不道歉，還稱演講中強調的是扭曲、抹黑別人的人，這種人「將來可能如何如何」，特定人士不用對號入座，可是有人斷章取義，把中間的關鍵重點部分漏掉，變成他在詛咒別人。謝龍介還說，「生兒子沒屁眼」是台語中長輩提醒晚輩比較直接、強烈的語言。

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對此，郭國文今在臉書發文怒斥：「謝龍介敢詛咒罷團生兒子沒屁X，還死不認錯、不道歉。你謝龍介才是造謠始祖，水庫200萬噸文旦找到了沒？到處造謠的謝龍介，真的厚顏無恥，竟然為羅廷瑋站台時，詛咒罷團生兒子沒屁X，這麼過分又惡意的話也講得出來。看來謝龍介一定很討厭羅廷瑋，才會為大罷免添加柴火，把國民黨沒水準、沒品德、沒羞恥的心態展現出來。」

郭國文直言，「全台灣超過百萬人連署罷免國民黨立委，是因為你們亂刪預算、亂修法，而藍委竟然不知檢討自己不適任的行為，改為詛咒希望國會正常化的人？謝龍介，你最好就永遠都躲在不分區，你只要出來區域選舉，人民一定會教訓你！」

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