網傳「霸凌女王」將空降高階文官！銓敘部：惡意造謠

網傳去年被免職的高官將復職空降銓敘部，銓敘部今發嚴正聲明指，這是惡意造謠的假訊息。（銓敘部提供）

2025/05/26 19:13

〔記者林曉雲／台北報導〕網傳因霸凌而被免職的中央文官「霸凌女王」將復職，出任銓敘部簡任高階文官。銓敘部今（26）日發布嚴正聲明，駁斥此事是假訊息，從來不是事實，並嚴厲譴責是惡意造謠。

網傳指因霸凌去年遭免職的一名高階公務員，長期對下屬施以嚴重職場霸凌行為，經常辱罵部屬「白癡」、「智障」、「不配領薪水」等，甚至對請喪假人員說「為什麼不趕快燒一燒」，或是要求請流產假人員「早上處理完，下午可以上班了」等，也要求部屬準備三餐、幫忙洗碗、修家中水電等情事，言行惡劣引發眾怒，去年被一次記兩大過免職，近期在公務體系傳播竟要空降銓敘部復職，引發基層公務員強烈不滿。該公務員之前並非在銓敘部任職。

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對此，銓敘部強調，網傳因霸凌遭免職者將至銓敘部任職，是假訊息，從來不是事實。

銓敘部表示，關於某特定網站刊載，有因霸凌遭免職者，將至銓敘部任職，此一錯誤說法，完全是無中生有的網路謠言，對這種惡意造謠，銓敘部予以嚴厲譴責，外界勿再以訛傳訛，散布不實資訊。

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