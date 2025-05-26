扯！全員聚餐留守1人形同棄船 士官長下場曝光

澎湖地院對該士官長判刑1年2月、緩刑3年。（示意圖）

2025/05/26 18:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕率隊外出聚餐，獨留1人看守登陸艇，形同「全員棄船」。服役海軍前梁姓士官長，因擔任駐艇官帶隊外出餐敘，獨留1名上兵看守，經督導官發現呈報上級，移送司法審判，經澎湖地方法院以違反陸海空軍刑法第42條第1項之長官擅離部屬罪判刑，處1年2月徒刑、緩刑3年，並向公庫支付6萬元，及接受3場法治教育，緩刑期間須付保護管束。

判決書指出，擔任海軍151艦隊登陸艇大隊運輸2中隊士官長的梁姓男子，2023年5月11日為澎湖縣馬公市整訓的「合茂艇」駐艇官時，卻未請假或辦職務代理交接手續，擅自帶隊離開艦艇外出餐敘，獨留1名吳姓上兵留守艦艇，直到當晚8時許才率隊返回，被夜間督導長官發現。

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海軍認定梁姓士官長所為，等同「全員棄船」，因此依違反陸海空軍刑法移送澎湖地檢署偵辦；梁姓士官長偵查時坦承犯行，並於2024年7月4日退伍，被依陸海空軍刑法第42條第1項之長官擅離部屬罪、同法第35條第1項前段之擅離勤務所在地罪起訴，退伍後在民間造船廠工作。

澎湖地方法院5月19日審結完畢，法官依刑法第55條規定，從一重之長官擅離部屬罪處斷。經審酌梁男國中畢業後就讀軍校的教育程度，事發時是艦艇駐艇官，應在艦艇待命以應付突發狀況，竟無視部隊紀律，有虧職守，實屬不該。考量梁男坦承犯行，犯後態度尚可，且無前科，目前每月收入約4萬元，需要撫養父、母及2名未成年子女後量刑。

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