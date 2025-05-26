籲台人投下同意罷免票 前防長蔡明憲：清除親中立委、守護民主

國防部前部長蔡明憲呼籲全國人民投下同意罷免票，不僅是清除親中、親共立委，更是反擊國會亂政、守護民主體制的具體行動。（資料照）

2025/05/26 18:25

〔記者林哲遠／台北報導〕國防部前部長蔡明憲、台派聯盟等數個本土民團今日發布聲明，面對中國持續加大對台灣的軍事恫嚇與政治滲透，台灣人民有義務、有責任支援抵抗中國侵略的政府，向國際社會傳達守護國家、民主的決心；此外，針對全台罷免國民黨立委熱潮，也呼籲全國人民投下同意罷免票，不僅是清除親中、親共立委，更是反擊國會亂政、守護民主體制的具體行動。

聲明指出，面對中國持續加大對台灣的軍事恫嚇與政治滲透，新美國安全中心（CNAS）日前發布的《對台灣突發事件的區域與全球應對》報告，再次警醒台灣人民與國際社會，台灣人民是否選擇抵抗，將決定國際社會是否伸出援手。該報告不僅從戰略角度出發，更要台灣人民明白在面對威權中國的壓迫時，唯有展現堅定的民主防衛決心，國際盟友，尤其是美國，才會全力支援。

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令人遺憾的是，國內部分單位，卻刻意扭曲此份報告的核心精神，試圖導向一種「不抵抗主義」的錯誤解讀，讓台灣社會陷入對抗意志的模糊與迷失。聲明批評，這樣扭曲報導不僅嚴重誤導視聽，更是在國家面臨存亡關鍵時刻動搖軍心、瓦解社會防衛力量，絕對是要不得的行徑。

聲明續指，近日美國眾議院防止中共侵略台灣聽證會中強調，阻止印太地區戰爭的時間正在倒數，美國必須把握時機對中共進行全面遏阻，但也相對強烈要求台灣必須先展現自我防衛的強烈意志和清理內部協力者。

台派聯盟等本土民團提出三大訴求，一、新美國安全中心的報告，是對台灣人民的提醒與期許，唯有堅定自救，國際才會協助，這是一項對台灣民主的高度尊重與信任，不容任何人惡意曲解；二、台灣人民有義務、有責任支援抵抗中國侵略的政府，向國際社會傳達我們守護國家、守護民主的決心；譴責任何以「和平」、「中立」之名掩飾妥協與投降的言論，這些主張實則削弱台灣自我防衛的根基，危害國安與民主根本。

「我們無法忽視國會亂象對台灣國家體製造成的另一重威脅！」台派聯盟直言，藍白兩黨在國會聯手砍削重大預算，破壞施政運作、阻撓社福與基礎建設推進，導致地方政府財源分配混亂、治理效能大幅衰退。這些立委不僅在國防與主權議題上消極投降，更在內政上扯後腿、破壞人民生活福祉，嚴重違背民意託付。

台派聯盟呼籲，全國人民應投下同意罷免票，不僅是清除親中、親共立委，更是反擊國會亂政、守護民主體制的具體行動；以行動告訴世界，台灣不會選擇沉默與退縮，而是勇敢挺身而出，堅定捍衛國家與自由。

「罷免，不僅是一場地方選舉行動，更是一場全民對抗威權、對抗亂政、重建民意尊嚴的政治整頓工程。」台派聯盟重申，呼籲所有關心台灣未來的公民、社會團體與地方基層力量，現在就是展現決心的時刻，一起站出來，用選票守護我們的家園，捍衛這塊得來不易的民主土地。

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