新北補助款遭砍30.4億 主計處：第四季將面臨經費缺口

議員陳偉杰在議會質詢時嚴厲抨擊，指控中央粗暴削減補助將重創新北社福、教育及基礎建設。（記者羅國嘉攝）

2025/05/26 17:59

〔記者羅國嘉／新北報導〕針對中央政府無預警刪減新北市一般性補助款高達30.4億元，國民黨新北市議員陳偉杰今（26）日在市議會質詢時嚴厲抨擊，指控中央粗暴削減補助將重創新北社福、教育及基礎建設，要求市府儘速提出具體因應對策，並不排除啟動法律行動捍衛地方自治權益。市府回應，兩週內提供相關補助優先順序規劃。

陳偉杰指出，此次中央補助大幅縮減，其中社會福利補助遭刪16億1150萬元，減幅高達35.86%，直接影響包括身心障礙者生活補助、中低收入老人津貼、及弱勢兒童及少年生活扶助等基本民生保障。他質詢社會局是否將限縮資格或調整補助標準，並要求提出其他財源調配方案。社會局長李美珍坦言，影響甚鉅，將會持續向中央爭取並與主計處合作處理；主計處長吳建國也說，若未及時因應，第四季將面臨經費缺口。

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陳偉杰表示，在教育方面，補助遭刪7億5995萬元，減幅21.83%。學童營養午餐、校舍改善與安全設施皆恐受到波及，並要求教育局清楚評估此一刪減是否影響到如淡水國中新市鎮校區、八里國中遷校及其他老舊校舍改建等工程。教育局長張明文表示，若經費未到位，確實將影響基本設施改善與校園運作，將進行優先排序調整。

陳偉杰質問工務局，針對公共建設，中央刪減6億7245萬元，減幅高達24.86%。是否已有工程因而停擺或延後，並要求列出受影響清單。工務局長馮兆麟回應，工程將不會喊停，會依優先順序安排施工，並持續與主計處協調經費調度。

此外，陳偉杰質疑，中央是否在事前曾就刪減補助與地方政府溝通協調？吳建國回應，並無事前正式通知，中央僅認為地方應動用歲計歲餘因應，但新北市並無相關餘額，市府已向中央積極反映新北特殊財政情況。

陳偉杰強調，市府必須堅守市民權益，不容補助刪減成為犧牲基層的藉口。不希望未來民眾到市府洽公連衛生紙都沒得用，或是淡海輕軌只有軌道沒有列車。他呼籲中央勿讓政治意識形態干擾建設發展，否則市府有必要啟動法律行動，保障地方自治與施政穩定。市府回應，將召集新北議員充分溝通。

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