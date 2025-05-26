黨產會揭「國庫通黨庫」史料 KMT政府編預算給黨用

黨產會調查，1962年10月6日，國民黨召開第8屆中常會第401次會議，由國民黨副總裁陳誠主持。負責該黨「大陸工作」的第二組與中央財務委員會共同提案，提請中常會討論增加「大陸工作」預算。 （黨產會提供）

2025/05/26 17:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會公布最新史料，國民黨曾於中常會決議，由該黨中央財委會洽商行政院有關單位，增列預算給國民黨中央第二組；黨產會批評，國庫通黨庫，形同以國家經費豢養執政黨的怪異現象。

據黨產會調查，1962年10月6日，國民黨召開第8屆中常會第401次會議，由國民黨副總裁陳誠主持。負責該黨「大陸工作」的第二組與中央財務委員會共同提案，提請中常會討論增加「大陸工作」預算。

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黨產會查出，當時國民黨第二組認為，1960與1961年度的「大陸工作」經費，每年共計新台幣2835萬4424元，已然不足。因此，新增「策定武力與民眾之有效結合」、「補充戰時電訊設備支援敵後指揮聯絡」及「積極進行戰地黨務規劃」等項目所需，總共1000萬元經費，依照該黨第368次中常會決議，「洽商從政同志將策進大陸革命列為主要工作項目，并籌劃必要經費」之原則，另列預算，「洽請從政同志籌撥」。

中央第二組更曾透過國民黨中央「洽請政府」一次追加200萬元。由於新增經費1000萬元與「黨費」收支差絀甚大，「無法負擔」，因此提案請示中常會可否「洽請政府設法統籌核撥」。

黨產會指出，第二組與中財會這項討論案，國民黨中常會決議「原則通過；由財務委員會洽商行政院有關單位辦理」。

黨產會強調，事實上，依據該會調查，自國民黨中央遷移台灣以來至少到1980年，國民黨中央所需的預算，有高達近9成之數額，皆由政府以各種項目，如補助「大陸工作」費用的名義，編列於行政院或行政院轄下各部會之年度預算，再由行政院或受「寄列預算」部會，撥交國民黨中央，形成所謂「國庫通黨庫」事實。

黨產會直指，「國庫通黨庫」在1949年國民黨在台灣執政後，由該黨掌握執政權的政府長年奉行不渝，形同以國家經費豢養執政黨的怪異現象。以本次會議討論案內容為例，單單以大陸工作名義，即在國民黨中二組名下編列了2800餘萬尚且不足，還需要以新增工作為名義，由該黨中財會「洽商行政院相關單位」再行編列1000萬元。

黨產會批評，1962年在理論上已是行憲的第15年，行憲15年後，攸關國家安全的「敵後」情報工作，竟然不是由受國會監督的政府機關，依據各種合於憲政秩序法規「依法行政」，而是由執政黨的黨組織，逕行要求國家編列預算，而代替國家機關執行。

黨產會強調，依據該會調查，自國民黨中央遷移台灣以來至少到1980年，國民黨中央所需的預算，有高達近9成之數額，皆由政府以各種項目，如補助「大陸工作」費用的名義，編列於行政院或行政院轄下各部會之年度預算，再由行政院或受「寄列預算」部會，撥交國民黨中央，形成「國庫通黨庫」事實。（黨產會提供）

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