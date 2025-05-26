竹市藍營反雙罷 朱立倫、高虹安再合體

竹市藍營反雙罷宣講，國民黨主席朱立倫（中）與新竹市長高虹安（左）、立委鄭正鈐再度合體。（記者蔡彰盛攝）

2025/05/26 17:14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市藍白陣營面臨立委與市長第三階段雙罷危機，今天下午國民黨主席朱立倫、停職中的新竹市長高虹安合體，大聲疾呼當天要出門投不同意罷免票，才能保住藍白在風城的市長與立委。

國民黨新竹市黨部的這場反雙罷宣講活動，由鄭正鈐與高虹安分別上台報告政績，鄭正鈐說，民進黨若成功翻盤，將推翻財劃法修法成果，收回為竹市努力爭取來的建設資源與希望，讓好不容易爭取到的發展機會再度落空。

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高虹安則暢談竹市累積還債與施政成果，她呼籲民眾一定要出門投下不同意票，否則是讓25％的人決定竹市未來，讓25%的人同意拔掉新竹市長與立委。

朱立倫批評總統賴清德具備「三獨」特質，分別為「台獨金孫」、「獨裁」及「狠毒」。他說賴清德的「賴17點」主張，連資深台獨前輩都認為比過去的台灣前途決議文更激進，且賴作風獨裁，決策圈不斷縮小，對於黨內不同意見及不同派系一概打壓，甚至意圖消滅在野的民眾黨與國民黨。

朱立倫說現在司法淪為東廠鷹犬，不擇手段打擊異己。民進黨發動大罷免意圖推翻選舉結果，他反問，若要重選，是否總統也應一同重選？他更說賴清德與民進黨團總召柯建銘盤算，一旦罷免案通過，便會修改財劃法，取消對地方的預算分配，呼籲民眾認清真相。

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