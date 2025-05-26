吳晟新書因「北農風暴」遲到6年 最無法理解這件事！

吳晟出版《愛．樹．無可取代》。受訪時提及「北農風暴」，心中無限感慨。（記者顏宏駿攝）

2025/05/26 17:25

〔記者顏宏駿／彰化報導〕詩人吳晟集結20年的種樹經驗和國土規畫省思，出版《愛．樹．無可取代》，這本書因「北農風暴」而「遲到」6年，如今回顧過往，他坦言，「北農風暴」帶給他的是錐心之痛，他無法理解，為何檯面上政客們，可以隨著「網軍」以「莫虛有」的謠言去打擊政治對手。

吳晟說，所謂的「網軍」已改變了台灣的政治風氣，想要施展政治抱負的人隨時要提防「網路攻擊」，傳統的「政治攻防」是其於事實在輿論市場論戰，但網路興起，讓有心人躲在鍵盤後面，用「毫無根據」的事實掀起政治話題，「無腦」的政治人物，打蛇隨棍上，獵殺政治對手。「殺吳音寧、捧韓國瑜」，讓「韓市長」上位，這就是「北農風雲」的劇本，背後的影武者是「雲林張家」。

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吳晟說，放眼台灣政治史，「北農總經理」可曾成為全國矚目的焦點？吳音寧算是第一個。北農為「全國菜價定錨」，北農總經理對「雲林張家」至關重要，吳音寧的出任算是「擋人財路」。由雲林張家控制的《Linbay好油》版主林裕紘和國民黨工許哲賓都擔任張家攻擊吳音寧的網路重砲手，《一級嘴砲技術士》、《文青別鬼扯》都跟雲林張家有關，他們網路攻擊接二連三，「空軍」打開政治話題，而台北市長柯文哲和諸多政客，不問是非，跟網軍瞎起鬨，帶著媒體到北農查帳，就是最明顯的例證。

吳晟表示，當時網路的攻擊是極盡殘暴、豪無根據，他被打為「月領30萬資政」，家中坐擁「萬頃農莊豪宅」作招待所，泡製吳音寧「送紅酒」、「吃魚翅宴」…等謠言，而網軍的目的就是「污名化和打擊人格」，部分親藍媒體「有聞必錄」，形成「謠言風暴」擴大器，吳音寧窮於應付，這股逆流一直延續到韓國瑜選上高雄市長。吳音寧明明做一連串北農改革，卻被政治獵殺。

吳晟說，北農三股勢力為農委會、北市府、雲林張家，當年柯文哲選擇跟雲林張家合作，極力打壓吳音寧。網軍和親藍白政客指控吳音寧的位置是「酬庸」，其實那是「跳火坑」，當年陳吉仲賞識吳音寧，但市府和雲林張家合流，讓有心想為農民做事的音寧無法如願。回首過往，心裡真的很痛，今天的柯文哲身陷貪污風暴，韓國瑜選上高雄市長後落跑，跑去選總統，後又被罷免，而立院藍、白合流，讓韓得以擔任院長，但藍白主導的立院又是如何？國人皆有評斷。

吳晟感慨，從政者「計利當計天下利」，不要為一己之私。且看如今的北農是誰在擔任總經理？還不是張家的人馬，就因為這位置對一個地方派系太重要了，一定要「無所不用其極」拿下。

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