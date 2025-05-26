館長宣布赴中國！小粉紅高潮力挺 台灣網友吐槽︰慢走不送

昨（25）日館長突然宣布，自己即將前往中國，還強調此行他沒收任何好處，並會「全程開直播」，來證明自己不會發生被中國官員押著走等情況，消息引發各界熱議。（圖擷取自「館長惡名昭彰」YouTube）

2025/05/26 19:11

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莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢過去曾表態支持香港反送中，並怒斥聲援港警、赴中發展的台灣籍藝人，更多次公開怒嗆中國共產黨，揚言「解放軍攻台就開槍掃射」。昨（25）日館長突然宣布，自己即將前往中國，還強調此行他沒收任何好處，並會「全程開直播」，來證明自己不會發生被中國官員押著走等情況，引發熱議。

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據了解，館長經常透過網路直播，發表自己對社會時事的看法，加上說話方式直白嗆辣，吸引不少民眾關注，之後更以挺台形象闖出名號。然而，許多網友注意到館長近年來立場大幅轉歪，不僅多次改口大讚中國的各種人事物、貶低台灣無法與之相比，更在25日直播時透露，自己準備前往中國擔任「和平大使」，正在辦理台胞證中。

館長反覆強調，「我去都沒收錢喔，我先講，如果我要去，我一定跟大家講我要去，我一定沒收錢我會自己出錢、請導遊，沒有誰給我資源或補助」，不僅如此，館長還稱聲到中國後會「全程開直播」，所有行程絕對公開透明，並藉此證明3件事，「第1個，沒有人給我錢；第2個，沒有官員會把我押走；第3個，全程透明公開，和平大使。」

館長還提到，自家公司員工跟他說不敢去，身邊的人也紛紛勸他不要去，認為去了就回不來。對於眾人的勸阻，館長認為不應該「先入為主」，以既有印象覺得中國必定帶有惡意，更語帶嘲諷說，「我講難聽的，台灣又怎樣？柯文哲不是也在裡面嗎？是他X的民主法治到哪裡啦！是他X的案件辦到現在還看不清楚，他也被押著啊，不是嗎？」。

影片曝光後，讓大批翻牆上網的中國小粉紅紅高潮不已，紛紛留言表態力挺，「台灣現在比中共還可怕」、「來中國館長會感受到中國朋友對台灣來的朋友有多熱情，也很客氣哦」、「支持館長來中國看看走走，中國其實很進步，中國官員是為人民服務，民進黨是為自己口袋服務」。還有自稱來自台灣的網友聲稱，自己以前超討厭中共，但到了中國旅遊後徹底顛覆對中國的各種偏見，痛斥中國負面訊息「都是新聞造謠抹黑」。

其他台灣網友則吐槽，「慢走不送！拜託別回來！」、「期待你去天安門開直播」、「當初嘴中國嘴的有多兇，現在舔的就有多大力」、「館長快去中國討生活吧，你這2、3年的表現，統戰部不會虧待你」、「以前罵中共罵這麼兇，最近罵都不敢罵。根本早在舖路了吧，談好很久了」、「笑死，帶種來個新疆全程直播試試，學中國人自己講的大部分都觀光客區域，看起來當然還行，但走到中國人自己的區域，呵呵」。

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