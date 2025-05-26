朱立倫盼順利交棒黨主席 鍾東錦再度喊話力挺盧秀燕接棒

對於朱立倫表態願「交棒黨主席」，無黨籍苗栗縣長鍾東錦再度喊話力挺台中市長盧秀燕接棒。（記者彭健禮攝）

2025/05/26 17:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨主席將於今年改選，國民黨主席朱立倫接受媒體專訪時表態「期盼順利交棒」。之前曾表態支持台中市長盧秀燕參選國民黨主席的無黨籍苗栗縣長鍾東錦，於今（26）日再度喊話力挺盧秀燕接棒，並稱藍軍不該再溫良恭儉讓，應勇於表達支持的對象。

以「藍營大兵」自居的鍾東錦，於4月間在苗栗縣舉辦的中彰投苗雲5縣市「中部地區企業座談會」會前受訪時，便曾表態支持盧秀燕參選國民黨主席。對於朱立倫有意交棒，鍾東錦今天受訪再度力挺盧。

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鍾東錦指出，朱立倫擔任黨主席期間，碰到國際情勢緊張、國內朝野鬥爭激烈，領導國民黨很辛苦，能把國民黨立法委員席次大幅提高，地方選舉國民黨縣市長也增加不少，值得讚許。不過難免有些事情會疏漏，就像此次大罷免的部分，前台中市長胡志強也認為，民進黨能做的都做了，反觀國民黨可能沒有好好準備。

鍾東錦認為，政治沒有永遠的對錯，時間到了，有更恰當的人選接棒也不是壞事，他個人仍覺得盧秀燕是非常恰當的人選。他從幾次參與中部8縣市會議，觀察到盧秀燕擔任市長各方面市政做得很好，講話非常得體、對時事反應迅速，因應國內政黨、朝野鬥爭得如此厲害，國民黨需要一個反應更快速的部隊和黨內閣來帶領整個黨，可能會更好。

鍾東錦並指出，以前藍軍大家都溫良恭儉讓，「這是不對的」。現在黨員、尤其檯面上人物，應該要勇於表達想要支持的對象，當大家都站在一邊時，黨內競爭就不會那麼激烈，再推舉出一位最恰當的領導人，反而黨內競爭的力道會變小，不會製造黨內的仇恨，黨才能更加團結。

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