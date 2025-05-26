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    張智倫老人共餐宣傳「不同意罷免」 雙和罷團批公器私用

    中和立法張智倫（後中）參加東南里銀髮族聚會，挨批違反行政中立。（翻攝自臉書「李武雄」）

    中和立法張智倫（後中）參加東南里銀髮族聚會，挨批違反行政中立。（翻攝自臉書「李武雄」）

    2025/05/26 16:52

    〔記者陳奕劭／新北報導〕全台大罷免運動即將進入第三階段投票，正反兩陣營動作頻頻。雙和罷團指出，中和區立委張智倫與東南里里長陳武雄趁銀髮族共餐活動，高聲呼籲在場民眾投「不同意罷免」，批評此舉違反行政中立、公器私用干預選舉。張智倫回應，地方舉辦選舉，理應告訴民眾出門投票。

    雙和罷團表示，中和區東南里昨天（25日）舉辦銀髮族共餐活動，在這關懷長者的溫馨時刻，張智倫與陳武雄竟在場高聲呼籲「投下不同意罷免」，違反行政中立的行徑令人震驚，他們原理應不得將公共資源當成政治宣傳工具，此種干預選舉、公器私用行為令人痛心。

    罷團批評，張智倫是立法院刪除「長照社區共生互助計畫」2千萬元預算的一員，直接衝擊中和地區長者福利。如今在共餐活動大肆反罷免，由母親陳錦錠代表致贈加菜金，試圖營造親民形象，若真心關懷長者，當初何必刪減預算。

    雙和罷免呼籲，民眾應保持清明眼界，拒絕政治操弄，讓罷免真正發揮民主制衡的力量。

    張智倫回應，他參加老人共餐主要是談論里政，闡述立院政績與地方建設。他說，地方有舉辦選舉活動，理應要告知民眾，希望民眾勇於出門投票、行使公民權利。

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