交棒說引熱議 朱立倫：對盧秀燕「非常、誠摯歡迎」

當被媒體問到交棒說一事，國民黨主席朱立倫表示，對外界提到台中市長盧秀燕，他表示「非常、誠摯歡迎」。（記者蔡彰盛攝）

2025/05/26 16:49

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國民黨主席朱立倫表示「非常期盼順利交棒」，他今天下午在新竹市受訪時表示，其實他的立場都非常一致，大家每一次提到台中市長盧秀燕時，他也非常歡迎，現在他的心情就是希望能夠順利交棒，也盼全黨上下團結一心，一起反惡罷、戰獨裁。

國民黨新竹市黨部今舉辦「反惡罷、戰獨裁」政策說明會新竹場，除多名國民黨里長與幹部參加，涉貪停職中的新竹市長高虹安和國民黨立委鄭正鈐也到場懇託反惡罷。

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朱立倫接受媒體聯訪時被問到「接棒說」，他表示其實自己的立場都非常一致，從大家每一次提到盧秀燕市長的時候，他都是覺得很好，非常歡迎、誠摯歡迎，「我的心情就是希望能夠順利交棒。」

朱立倫表示，在這個過程當中，他希望全黨現在都要上下團結一心，最重要的是全力來支持這些（被提罷免的）立法委員，不管是站台也好、募集資源也好，就是希望全力團結反惡罷、戰獨裁。

媒體問到今天的場合是否代表藍白合作？朱立倫說，他相信藍白一定要合作，因為這一年多來大家的合作已經非常有默契了，對所有福國利民的法案一起來推動。這一次的反惡罷，不管是高虹安或是鄭正鈐，大家都要一起團結來力挺反惡罷，一起投下不同意罷免票。

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